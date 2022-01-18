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TDP "Yerel yönetimlerde reform yapılacak”

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede reforma en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yerel yönetimler olduğunu belirterek, çağdaş hizmetlerin altyapısını oluşturacak reform programını mutlaka hayata geçireceklerini kaydetti

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TDP "Yerel yönetimlerde reform yapılacak”
TDP milletvekili adayları seçimlere yönelik çalışmalarına Alsancak ve Lapta’da devam etti. Alsancak’ta esnafla buluşan adaylar ardından da Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile görüştü. Bölgede yaşanan sorunlar, belediyelerin içinde bulunduğu durum ve seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerde TDP’nin vizyonu hakkında bilgiler verildi aday broşürleri dağıtıldı
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede reforma en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yerel yönetimler olduğunu belirterek, çağdaş hizmetlerin altyapısını oluşturacak reform programını mutlaka hayata geçireceklerini kaydetti.
Yerel yönetimlerin yurttaşların en hızlı erişebildiği devlet mekanizması olduğu olgusu ile belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesini öngördüklerini belirten Özyiğit, “Kalkınma Bankası kredilerinin, yerel yönetimlerin katma değer artışı üreteceği projelerinde kullanılmasına olanak sağlayacaklarını kaydetti.
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