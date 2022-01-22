TDP'den Lefkoşa'da coşkulu yürüyüş

oplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları ve destekçilerinin katılımıyla TDP Genel Merkezi'nde başlayarak Girne Kapısı, Arasta istikametinde devam eden yürüyüş, Büyük Han'da son buldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları ve destekçilerinin katılımıyla Lefkoşa'da yürüyüş gerçekleştirdi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Genel Merkezi'nde başlayarak Girne Kapısı, Arasta istikametinde devam eden yürüyüş, Büyük Han'da son buldu.

Milletvekili adaylarının tanıtıcı broşürlerinin dağıtıldığı ve bandonun eşlik ettiği yürüyüşte, TDP'nin resmi seçim şarkısı eşliğinde sloganlar atıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, tüm bölgeleri gezdiklerini, tüm ilçelerde yurttaşlar ile buluştuklarını belirterek yurttaşların TDP'ye gösterdiği ilginin, verilen güçlü desteğin kendilerini son derece sevindirdiğini kaydetti.

Yoğun bir sürecin artık sonuna gelindiğini belirten Özyiğit, ülkede temiz, özgür ve güçlü gelecek yaratmak için artık saatler kaldığını söyledi.

TDP'nin yarınki seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağını savunan Özyiğit, 24 Ocak’tan itibaren ülkenin ihtiyacı olan insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyonla yönetimde yer alacaklarını kaydetti.

Özyiğit, "Kıbrıs Türk Halkının kararlılığı ve iradesi sayesinde yarın bembeyaz bir sayfa açılacak, değişimi ve aydınlık geleceği halkımızla el birliği ile yaratacağız” dedi.