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“Tatar, Karpaz’da UBP adaylarını tanıtıyor”

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“Tatar, Karpaz’da UBP adaylarını tanıtıyor”
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Cumhuriyetçi Türk Patisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, Karpaz’da UBP’nin adaylarını tanıttığını iddia etti.
Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ersin Tatar’ın da bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, Tatar’ın seçimlere 15 gün kala “sahaya indiğini” söyledi.
Cumhurbaşkanının Anayasa gereği tarafsız olma zorunluluğu bulunduğunu anımsatan Akansoy, “Ne anayasa ne yasa ne tarafsızlık ne de siyasi etik. Ben yaparım olur diyor” ifadelerini kullandı.
CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Bu rezalete sessiz kalmayacağız” dedi.
Asım Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ersin Tatar, seçimlere 15 gün kala sahaya inmiş. Ne anayasa ne yasa ne tarafsızlık ne de siyasi etik… Ben yaparım olur diyor. Bugün Karpaz bölgesinin UBP adaylarını tanıtıyor. Bu rezalete sessiz kalmayacağız.”
 
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