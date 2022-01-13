“Şimdi adalet, paylaşım ve sosyal devlet zamanı”

Pandemi döneminde bile hükümetlerin vatandaşlarına adil ve eşit davranmadığını, esnafın, dar gelirlilerin hep göz ardı edildiğini, buna karşın belirli zümrelerin hep korunduğunu belirten Özyiğit, “Şimdi ‘Adalet Zamanı’ diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını istiyoruz. Şimdi ‘Paylaşım Zamanı’ diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz” dedi

TDP milletvekili adayları 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde dün sabah Güzelyurt Çarşısını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edilerek, TDP'nin siyasetine ilişkin bilgiler verildi, aday broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, vatandaşın alım gücünün iyice azaldığını, esnafın ise çok zor günler geçirdiğini belirterek, bu krizden en fazla etkilenen bölgelerin başında da Güzelyurt geldiğini kaydetti.

Pandemi döneminde bile hükümetlerin vatandaşlarına adil ve eşit davranmadığını, esnafın, dar gelirlilerin hep göz ardı edildiğini, buna karşın belirli zümrelerin hep korunduğunu belirten Özyiğit, “Şimdi ‘Adalet Zamanı’ diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını istiyoruz. Şimdi ‘Paylaşım Zamanı’ diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz” dedi.