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Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarının yayımlanmasının son günü 10 Aralık

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Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarının yayımlanmasının son günü 10 Aralık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 10 Aralık Cumartesi gününden sonra yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.
YSK’dan yapılan açıklamada , Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı belirtilerek, “Bu nedenle, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının  10 Aralık 2022 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı, Yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.
 
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