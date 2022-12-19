banner875
banner885
11 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
11 0
 
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
8 0
"Altın Top" Messi'nin
8 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
13 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
57 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
banner878
banner887

“Seçimde fark atalım”

banner898

UBP’nin Mesarya Belediyesi Başkan Adayı Kürşat Özer ve belediye meclis üyesi adayları Vadili’de yürüyüş düzenledi. Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, vatandaşlardan daha çok çalışıp seçimde fark atmalarını istedi

banner825
“Seçimde fark atalım”
banner892

 
Ulusal Birlik Partisi’nin Mesarya Belediyesi Başkan Adayı Kürşat Özer ve belediye meclis üyesi adayları Vadili köyünde yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşe Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, koalisyon ortağı YDP Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP’li yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Adeta bir gövde gösterisine dönen yürüyüşte Vadili sakinleri, Kürşat Özer’i bağrına bastı.
Yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen yürüyüşte vatandaşlar Kürşat Özer’in yeni dönemde belediye başkanı olarak hizmet verecek olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.
Kürşat Özer de gördüğü ilgiden oldukça memnundu. Vatandaşlara seslenen Özer, “Bu ilgi ve sevginize layık olmak için var gücümle çalışacağım, bölgemize çağdaş hizmetleri sunacağım” dedi.
Seçimin bittiğini, Kürşat Özer’in Başkan olduğunu vurgulayan Ünal Üstel de vatandaşlardan daha çok çalışıp seçimde fark atmalarını istedi
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.