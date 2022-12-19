“Seçimde fark atalım”

UBP’nin Mesarya Belediyesi Başkan Adayı Kürşat Özer ve belediye meclis üyesi adayları Vadili’de yürüyüş düzenledi. Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, vatandaşlardan daha çok çalışıp seçimde fark atmalarını istedi





Ulusal Birlik Partisi’nin Mesarya Belediyesi Başkan Adayı Kürşat Özer ve belediye meclis üyesi adayları Vadili köyünde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, koalisyon ortağı YDP Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP’li yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adeta bir gövde gösterisine dönen yürüyüşte Vadili sakinleri, Kürşat Özer’i bağrına bastı.

Yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen yürüyüşte vatandaşlar Kürşat Özer’in yeni dönemde belediye başkanı olarak hizmet verecek olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Kürşat Özer de gördüğü ilgiden oldukça memnundu. Vatandaşlara seslenen Özer, “Bu ilgi ve sevginize layık olmak için var gücümle çalışacağım, bölgemize çağdaş hizmetleri sunacağım” dedi.

Seçimin bittiğini, Kürşat Özer’in Başkan olduğunu vurgulayan Ünal Üstel de vatandaşlardan daha çok çalışıp seçimde fark atmalarını istedi



