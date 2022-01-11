Savaşan: Tanınmamışlığın avantajlarını kullanacağız!

“Siyasi istikrarsızlıktan, pandemiden ve dövizin dalgalanmasından çok yara aldık” diyen UBP milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağız. Bu seçim istikrarın sağlanması adına belirleyici bir seçim olacak. Halkımız UBP’ye tek başına iktidar şansı verirse kendi kendine yetebilen bir yapı kurmak için gereken adımları cesaretle atacağız

UBP Milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, UBP’nin hükümette olduğu dönemlerde ortaya koyduğu başarının artarak devam etmesi için güçlü bir iktidarın olması gerektiğine vurgu yaparak, “UBP’nin bugüne kadar yaptığı önemli icraatlar, daha fazlasını yapabileceğine yönelik en önemli teminattır” dedi.



Akıllı tarım ve bilişim sektörlerini güçlendireceğiz…

UBP Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, katıldığı TV programında değerlendirmelerde bulunarak, bir yandan başarı hikayesi yazdığımız turizm ve yükseköğretim gelirlerini çoğaltmak için çalışırken, diğer bir yandan da konut, akıllı tarım ve bilişim sektörlerinin güçlenmesi için gereken adımları atacağız. Yeni dönemde gümrük uygulamaları başta olmak üzere tanınmamışlığın verdiği avantajları da kullanarak katma değer yaratıcı yeni ekonomik alanları ülkemize kazandırmak için çalışacağız. Siyasetin ve siyasetçinin yeni dönemdeki öncelikli görevi ekonomik istikrarı sağlamaktır. Bizler de istikrarın sağlanması için çalışacak ekibin parçası olabilmek amacıyla milletvekilliğine aday olduk. Partimiz, UBP bu hedefe ulaşabilmek için gereken bilgi ve beceriye ve yetişmiş insan gücüne sahiptir” şeklinde konuştu.



Dövizin dalgalanmasından çok yara aldık…

KKTC’deki bütün büyük projelerin ve kazanımlarının altında UBP’nin imzası bulunduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, “UBP’nin seçim manifestosunun dayanağı başarılı olduğumuz işleri daha da ileriye taşımak ve katma değeri artırmaktır” dedi. Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkan seçilmesiyle birlikte UBP’nin öz değerlendirmesini yaptığını ve eksikleri ile yanlışlarından dersler çıkarttığını belirten Savaşan, “Faiz Sucuoğlu ile başlayan yeni dönemde geleceğin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok daha dinamik ve sürdürülebilir politikalar geliştiriyoruz” dedi.



65 yaş üstü turistlere yoğunlaşarak gelirlerimizi çoğaltacağız …

Dünyada sağlıklı yaşlanmak için para harcamaya hazır büyük bir potansiyel bulunduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ın bu alanda önemli bir alternatif olabileceğine dikkat çeken UBP Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “şu anda dünyada bir milyar; Avrupa’da ise 130 milyon kadar yaşlı diyebileceğimiz 65 yaş üstü insan bulunuyor. 2050’ye vardığımızda dünyada 2 milyar yaşlı insan olacağı hesaplanıyor. Yapılan pek çok bilimsel yayın bize insanların aktif bir yaşlılık geçirmek istediğini gösteriyor. Yine aynı çalışmalardan, insanların yaşamlarının son 10 yılını sağlıklı bir yaşlılık süresi olarak gördüğünü ve ayrıca varlıklarının önemli bir bölümünü de bu süreyi sağlıklı geçirmek için harcadıklarını anlıyoruz. İşte bu gerçeklerden hareketle yeni dönemde yaşlılara yönelik geliştireceğimiz turizm ürünleri ile bu pazardan önemli bir pay alarak turizm gelirlerimizi artırmak için çalışacağız” dedi.



