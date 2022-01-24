Sonucu merakla beklenen erken genel seçimler, sürpriz sonuçlar ortaya çıkarttı. Seçime katılım oranının yüzde 58.23 olduğu seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olamadı. Sandıktan koalisyon çıktı





KKTC’de dün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri sürpriz sonuçlar çıkardı.

Hiçbir parti tek başına iktidar olamadı. Sandıktan koalisyon çıktı.

Seçime katılım oranı yüzde 58.23 oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre UBP 25, CTP 19, DP 3, YDP 2 ve HP 1 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

En büyük hüsranı HP ve TDP yaşadı. 2018 seçimlerinde yüzde 17 oyla 9 milletvekili çıkaran HP’nin oy oranı yüzde 6.2’ye geriledi. TDP ise barajı geçemedi. YDP’nin oyu yüzde 7 oldu. DP yerinde saydı.

Seçime ilk kez giren ve ortaya koydukları muhalefet çizgisiyle dikkat çeken Bağımsızlık Yolu, yüzde 1.68 oy oranı ile TKP’nin oylarını geçti.

763 sandıktan 743’ünün sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’nca açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 763

Oy Kullanan Seçmen: 118 bin 511

KKTC Geneli Geçerli Oy: 504341

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) %40.46

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32,03

Demokrat Parti (DP): % 7.38

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.51

Bağımsızlık Yolu (BY): %1.68

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %6.74

Halkın Partisi (HP): % 6,29

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.91

Karma Oy Oranı: % 8,13

Geçersiz oy: % 3,49



MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

UBP: 25

CTP: 19

DP: 3

YDP: 2

HP: 1



Lefkoşa

UBP: 7

CTP: 6

DP: 1

YDP: 1

HP: 1



Mağusa

UBP: 7

CTP: 5

DP: 1





Girne

UBP: 5

CTP: 4

DP: 1

YDP: 1



Güzelyurt

UBP:2

CTP:1



İskele

UBP: 3

CTP: 2



Lefke

UBP: 1

CTP: 1

