Saat 13.00 itibarı ile katılım oranı yüzde 32.58

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine ülke genelinde saat 13.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 32.58 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, saat 13.00 itibarı ile ilçelere göre katılım oranları; Lefkoşa’da yüzde 37.8, Gazimağusa’da yüzde 30.59, Girne’de yüzde 27.70, Güzelyurt’ta yüzde 31.80, İskele’de yüzde 34.89, Lefke’de 33.40 olarak hesaplandı.

Buna göre, ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 32.58 oldu.

