banner875
banner885
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
23 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
36 0
 
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
17 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
8 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
18 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
15 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
25 0
banner878

Saat 13.00 itibarı ile katılım oranı yüzde 32.58

banner825
Saat 13.00 itibarı ile katılım oranı yüzde 32.58
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine ülke genelinde saat 13.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 32.58 olarak açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, saat 13.00 itibarı ile ilçelere göre katılım oranları; Lefkoşa’da yüzde 37.8, Gazimağusa’da yüzde 30.59, Girne’de yüzde 27.70, Güzelyurt’ta yüzde 31.80, İskele’de yüzde 34.89, Lefke’de 33.40 olarak hesaplandı.
Buna göre, ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 32.58 oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.