Pembe Kanlı, Gönyeli Köy Mahallesi Muhtarlığına talip



Ülkemizde 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçiminde özellikle kadınların yerel yönetimlere talip olması dikkatlerden kaçmıyor.

Lefkoşa bölgesinin hızla gelişen yerleşim yerlerinden Gönyeli Belediyesi’ne bağlı muhtarlıklardan biri olan Gönyeli köy Mahallesi muhtarlığına da bir kadın aday talip oldu.

Gönyeli’nin sevilen ailelerinden ve simalarından olan eczacı Pembe Kanlı ‘Değişim Senin Elinde’ Gönyeli Köy Mahallesi Muhtarlığı’na aday oldu.

50 yaşında olan ve okul yıllarında sportif başarılarıyla bilinen bir kadın olan Pembe Kanlı, yaklaşık 23 yıldır eczacı kalfası olarak çalışmakta.

PEMBE KANLI KİMDİR?

10 Ocak 1972 yılında Abdi Çavuş Mahallesi Lefkoşa’da dünyaya geldi.

İlköğretimini Gönyeli ilkokulunda tamamladı. Okul döneminde kız basketbol takımında aktif olarak görev aldı. 1981-1984 yılları arasında 3 kez şampiyonluk sevincini yaşadı. Orta öğretimini 20 Temmuz Ortaokulunda tamamlayan Kanlı 1988 yılında iş hayatına atıldı. 2 yıl Salkem Nakış End Ltd. çalıştı. Sonrasında 1999 yılında Ataçağ Eczanesi’nde çalışmaya başladı ve hala çalışmaya devam ediyor. 23 yıldır eczacı kalfası olarak görevinin başında.

Evli ve 2 çocuk annesi.

