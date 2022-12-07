banner875
banner885
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
5 0
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
14 0
 
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
18 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
28 0
30 0
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
11 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
38 0
banner878
banner887

Pembe Kanlı, Gönyeli Köy Mahallesi Muhtarlığına talip

banner476

banner825
Pembe Kanlı, Gönyeli Köy Mahallesi Muhtarlığına talip
 
Ülkemizde 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçiminde özellikle kadınların yerel yönetimlere talip olması dikkatlerden kaçmıyor.
Lefkoşa bölgesinin hızla gelişen yerleşim yerlerinden Gönyeli Belediyesi’ne bağlı muhtarlıklardan biri olan Gönyeli köy Mahallesi muhtarlığına da bir kadın aday talip oldu.
Gönyeli’nin sevilen ailelerinden ve simalarından olan eczacı Pembe Kanlı ‘Değişim Senin Elinde’ Gönyeli Köy Mahallesi Muhtarlığı’na aday oldu.
50 yaşında olan ve okul yıllarında sportif başarılarıyla bilinen bir kadın olan Pembe Kanlı, yaklaşık 23 yıldır eczacı kalfası olarak çalışmakta.
PEMBE KANLI KİMDİR?
10 Ocak 1972 yılında Abdi Çavuş Mahallesi Lefkoşa’da dünyaya geldi.
İlköğretimini Gönyeli ilkokulunda tamamladı. Okul döneminde kız basketbol takımında aktif olarak görev aldı. 1981-1984 yılları arasında 3 kez şampiyonluk sevincini yaşadı. Orta öğretimini 20 Temmuz Ortaokulunda tamamlayan Kanlı 1988 yılında iş hayatına atıldı. 2 yıl Salkem Nakış End Ltd. çalıştı. Sonrasında 1999 yılında Ataçağ Eczanesi’nde çalışmaya başladı ve hala çalışmaya devam ediyor. 23 yıldır eczacı kalfası olarak görevinin başında.
Evli ve 2 çocuk annesi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.