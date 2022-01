Partilerin manifestolarında “ekonomi” ön planda

8 siyasi partiden 400 aday ve 3 de bağımsız aday olmak üzere toplam 403 adayın Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 koltuğun sahibi olmak için yarışacağı seçimde siyasi partiler, seçim sloganlarını ve manifestolarını oluşturarak seçmen karşısına çıkarken, partilerin manifestolarında ise “ekonomi” başlığı öne çıkıyor

KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”ne yönelik 28 Aralık’ta başlayan propaganda süreci devam ediyor.8 siyasi partiden 400 aday ve 3 de bağımsız aday olmak üzere toplam 403 adayın Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 koltuğun sahibi olmak için yarışacağı seçimde siyasi partiler, seçim sloganlarını ve manifestolarını oluşturarak seçmen karşısına çıktı.22 Ocak’a kadar sürecek propaganda döneminde partiler, seçmene ulaşarak, manifestolarını paylaşıyor, adaylarını tanıtarak destek istiyor. Partilerin manifestolarında ise “ekonomi” başlığı öne çıkıyor.İki yıldır devam eden koronavirüs salgınından, seçim çalışmaları da etkileniyor. Siyasi partiler, geniş katılımlı mitingler düzenlemek yerine genellikle bölge ve örgüt ziyaretleri yaparak ve kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden propaganda yürütüyor.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimi süresince, Covid-19 salgını nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını dikkate alarak, bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi.KAPALI ALANLARDA METREKAREYE GÖRE KİŞİ, AÇIK ALANLARDA İSE EN FAZLA 150 KİŞİ KISITLAMASI VARBuna göre, kapalı alanda propaganda yapılacaksa, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranların içeri girebilmesi, aşısızların ise kapalı yerlere alınmaması gerektiği duyuruldu. Kapalı yer toplantılarının, 200 metrekarenin üzerindeki alanlarda maksimum 60 kişi, 100-200 metrekare alanlarda maksimum 50 kişi, 50-100 metrekare alanlarda maksimum 25 kişi, 50 metrekare ve daha küçük alanlarda maksimum 12 kişi ile sınırlandırılması, tüm kişilerin maske takmaları ve 2 metre sosyal mesafe kuralına uymaları zorunlu.Açık yerlerdeki propaganda veya mitinglerin ise 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin var. Açık hava toplantılarında da maske takılması ve 3 metre sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu.PARTİLER PROPAGANDA SÜRECİNDE NELER YAPIYOR?Seçime katılacak 8 siyasi partinin yetkilileri, seçim manifestolarında öne çıkan başlıklar, sloganları ve seçim bütçeleri gibi konularda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.UBP’NİN MANİFESTOSUNDA “EZBER BOZAN ADIMLAR” VARUlusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin manifestosunda ekonomi ve sağlık konuları ile dış politikada “ezber bozan adımların” olduğunu aktardı.Propaganda çalışmalarını profesyonel ekiplerle yürüten UBP’nin seçim sloganları, “İktidar Bizim İşimiz”, “Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü” olarak belirlendi.Öte yandan UBP’nin “Tek Başına İktidar Yolunda Seçim 2022 Manifesto Çalışıtayı” adıyla düzenlediği toplantıda, adaylara manifestonun detayları başlıklar halinde anlatılmış ve uzmanların görüşleri paylaşılmıştı. Ekonomi ve mali konulara ağırlık verildiği belirtilen manifestonun detayları da, uzman görüşleri alındıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.CTP’NİN GÜNDEMİNDE EKONOMİK TEDBİRLER, YURTTAŞLIK YASASI GİBİ KONULAR VARCTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’dan edinilen bilgiye göre parti, YSK ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda, propaganda sürecini küçük boyutlu etkinliklerle geçirecek.Salı günü kamuoyu ile paylaşılacak CTP’nin Seçim Manifestosu’nda ise ekonomi öncelikli olarak yer alıyor. Manifestoda, halkın alım gücünü korumaya ve geliştirmeye yönelik ciddi tedbirlerin hayat bulması ve Euro’nun muhasebe birimi olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların sonuçlandırılması hedefi öne çıkıyor.Ayrıca, asgari ücretten vergi alınmaması, Yurttaşlık Yasası’nda düzenlemelerin yapılması, uzun vadeli ekonomik kalkınma planlarının yapılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tam gün eğitime geçilmesi gibi konular CTP’nin hedefleri arasında belirtiliyor.Propaganda çalışmalarını profesyonel bir ekiple yürüten ve ortaya çıkan ilk sloganı “Kıbrıs için CTP Geliyor” olan CTP’nin, ikinci sloganı ise “Yaptık, Yine Yaparız”.CTP’nin seçim için ayırdığı bütçe ise 2 milyon TL. Ancak ayrılan bütçe, yetmemesi halinde artırılacak.HP’NİN KONUT EDİNDİRME PROJESİ VE DESTEK PROGRAMLARI VARHalkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Tolga Atakan, partinin planlanan propaganda süreci ile ilgili bilgi verdi.Buna göre, HP’nin manifestosunda ekonomi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli atılacak adımlar bulunuyor. Gençlerin ev ihtiyaçlarına yönelik konut edinme projesi ile işsizliğin önüne geçilmesine yönelik destek programları öne çıkan başlıklar arasında. Ayrıca “bilişim” başlığı altında özellikle e-devlet uygulamalarıyla vatandaşın kamu hizmetlerine kesintisiz daha verimli şekilde ulaşması hedefleniyor.Propaganda çalışmalarını profesyonel ekiple yürüten HP’nin, “Biz Halk İçin Varız”, “Halkın Partisi Çalışacak, Halk Kazanacak”, “Bu Memleket Sahipsiz Değil” gibi sloganları bulunuyor.HP’nin, seçim bütçesini Ocak’ın ilk haftası açıklaması bekleniyor.DP’DE EKONOMİ ÖN PLANDADemokrat Parti (DP) Seçim Komitesi Başkanı Ozan Erenay’ın aktardığı bilgiye göre, DP’nin manifestosunda da ekonomik krizi aşmaya yönelik görüşler ön planda tutulurken, sağlık, eğitim ve spor gibi birçok başlığa da yer verildi.DP, pandemi koşullarını dikkate alarak, miting ve kalabalık etkinlikler düzenlemeyecek.Seçim bütçesi henüz netlik kazanmayan DP, kampanyasını “Gelenekten Geleceğe” sloganı ile yürütecek.TDP, LİBERAL DEĞİL “KAMUCU” ANLAYIŞI ÖNE ÇIKARIYORToplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan alınan bilgiye göre, TDP’nin manifestosunda ekonomi ve sağlık konularına öncelik verildi.Özellikle ekonomiyi öne çıkaran TDP, sağlık sisteminde de liberal değil, “kamucu” bir anlayışı savunuyor. Parası olan insanların iyi bir sağlık hizmeti alabileceği bir sistem yaratıldığını savunan TDP, bunun değişmesi gerektiği görüşünde.Yaklaşık 1 milyon TL bütçe ile propaganda sürecini geçirecek olan TDP, “Şimdi TDP Zamanı” sloganını kullanacak.YDP’DE EKONOMİ, SAĞLIK VE HUKUK KONULARI HAKİMYeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten alınan bilgiye göre, partinin manifestosunda ekonomi, sağlık ve hukuk konuları hakim.YDP’nin seçim manifestosunda, hayatın ucuzlatılması ve halkın alım gücünün korunması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, sağlıkta yatak kapasitesi ile uzman personelin artırılması, ilaç ve aşı teminine yönelik adımlar atılması ve adaletin erken tecellisinin sağlanması gibi başlıklar bulunuyor.Kampanyanın yürütülmesinde yarı profesyonel bir ekiple çalışan YDP’nin seçim bütçesi ise 1 milyon TL. YDP kampanyasında, “Güç Sende” ve “YDP ile İstikrarlı Günlere” sloganlarını kullanacak.TKP YENİ GÜÇLER, BİR KEREYE MAHSUS SERVET VERGİSİ ALINMASINI HEDEFLİYORToplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP-YG’nin manifestosunda öne çıkan başlıklarla ilgili bilgi verdi.Buna göre TKP-YG’nin, iç piyasada kiralar, harçlar ve kredilerde sterlin kurunun 12’ye sabitlenmesi, üniversite ve casinoların yüzde 20 kurum vergisi ödemesi, tarım reformu yapılması, faiz yasası çıkarılarak, mazbata mağdurlarının hapis yatmasına son verilmesi ve bir kereye mahsus servet vergisi alınması gibi hedefleri bulunuyor.Profesyonel ekiple çalışmayan TKP-YG’nin kampanyasını ise Genel Başkan Mehmet Çakıcı yürütecek. TKP-YG’nin seçim için harcayacağı bütçe ise 100 bin TL’yi aşmayacak şekilde planlandı. TKP-YG’nin sloganı ise, “Kuklaları Atalım, Ekmeğimizi Kurtaralım”.BY, “EMEKÇİNİN PARTİSİ VAR” SLOGANI İLE KAMPANYASINI YÜRÜTECEKBağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Celal Özkızan, BY’nin planladığı seçim kampanyası ile ilgili bilgi aktardı.Aktarılan bilgilere göre, BY’nin seçim manifestosunda, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, “ultra zenginlerden” servet vergisi alınması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve eşel mobilin iki ayda bir uygulanması, her bölgeye sığınma evi yapılması, ücretsiz kamusal eğitim ve sağlık hakkı, kamusal toplu taşımacılık, kamusal aşevi ve federasyon hedefleri var.Kampanyada profesyonel bir ekiple çalışmayacak olan BY, süreci üyelerinin katkısı ile götürecek.“Emekçinin Partisi Var” sloganı ile kampanyasını yürütecek olan BY’nin seçim için ayırdığı bütçe ise 50 bin TL.