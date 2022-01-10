50 milletvekili adayı ile ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Özyiğit, “23 Ocak’ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz. Bu yol da aydınlığı, temizliği, refahı, sivilleşmeyi, demokrasiyi içerecek” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde dün Demirhan, Değirmenlik, Yılmazköy ve Alayköy’ü ziyaret etti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet edildi, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgi verildi ve tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, daha iyi ve daha güzel yarınlar için yolda olduklarını belirterek, tertemiz ve donanımlı kadroları ile toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, ülkedeki değişimi dönüşümü sağlayacaklarını vurguladı.

50 milletvekili adayı ile ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Özyiğit, “23 Ocak’ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz. Bu yol da aydınlığı, temizliği, refahı, sivilleşmeyi, demokrasiyi içerecek” dedi.