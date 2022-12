Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, katıldığı bir tv programında değerlendirmelerde bulundu. 25 Aralık Yerel Seçimleri’ne dair açıklamalarda bulunan Özer, manifesto, kısa, orta ve uzun vadede projelerinin yer aldığı kitapçığın bölge halkına dağıtılmaya başladığını kaydederek, “Halkımız bu kitapçığı okuduğunda Mesarya’mızın geleceğinin nasıl olacağını görecek” dedi. “Güçlü belediyeler, güçlü gelecek dedik ve biz ev ödevimize iyi çalıştık. Tüm halkımıza dün itibari ile de kitapçıklarımızı dağıtmaya başladık. Kısa, orta ve uzun vadeler olarak hazırladık” ifadelerini kullanan Özer, “Projeleri sahaya yansıtmak için var gücümüzle çalışacağız” diye de ekledi.



MESARYA’YI GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN PROJE VE MANİFESTOLARIMIZ HAZIR

Belediyeler reformu sonrası ‘güçlü belediyeler güçlü gelecek’ adı altında yapılan Belediyeler reformundan bahseden Özer, insan ve hizmet odaklı çalışan, finansal açıdan güçlü, çevre dostu, alt yapı yatırımlarını yapan, teknolojik dönüşümünü tamamlamış sosyal belediyecilik, katılımcı demokrasiye inan eşitlikçi anlayışa sahip, gençlere fırsat yaratan belediyecilik anlayışı başta olmak üzere toplamda 18 ilkenin belirlendiğini ve bu bağlamda Mesarya’yı geleceğe taşımak için proje ve manifestolarını hazırladıklarını belirtti.



MESARYA’YI GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELERİ HAZIRLADIK

Bölge insanın taleplerinin büyük olmadığını, rutin belediyecilik hizmetleri değil bunun yanında sosyal belediyecilik ile sivil toplum örgütlerinin içinde olacağı, festival, spor faaliyetlerinin içinde olacağı sosyal bir belediyecilik anlayışı ile yönetimde olacağını kaydeden Özer, “Mesarya halkı mütevazi bir halk, belediye kapsamında küçük bir şey bile yapılsa insanımız mutlu oluyor çünkü büyük yatırımları, büyük hizmetleri görmemiş, manifesto tam da bu noktada Mesarya’nın nasıl bir geleceğe taşınacağını anlatan bir kitapçık” diye konuştu.

Bölgede alt yapı ve üst yapı sorunları olduğunu kaydeden Özer, “Mesarya bölgesine yatırım yapılmamış, kalkınmaya çok ihtiyacı var” dedi ve bölgedeki sorunları tespit ettiklerini kaydetti. Özer, “Güçlü bir belediyenin asli görevleri olan alt yapı ve üst yapı yatırımları rutin olarak devam ederken diğer tarafta Mesarya’yı kent yapacak, geleceğe taşıyacak projeleri hazırladık.” ifadelerine yer verdi.



GENÇLER İSTEDİKLERİNE KARAR VERECEK, BİZ YAPACAĞIZ

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için alternatif faaliyetlerin doğması gerektiğini ifade eden Özer, “projelerimiz de gençler de var. Bölgemizde çok amaçlı kapalı spor salonu olmazsa olmazımızdır. Gençlerimiz değerlidir, onlar için Gençlik Merkezi ve Kütüphane projemiz de hazır. 26 Aralık’tan sonra Mesarya’da kurulacak gençlik meclisinde projelerin içeriğinin doldurulmasına gençlerimiz karar verecek” dedi.



EKONOMİNİN SESSİZ DAYANAKLARI KADINLARIMIZI UNUTMADIK

Mesarya’daki üretken kadınların el emeklerinin ve pazar bulabilmesi için de harekete geçeceklerini ekleyen Özer, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de ‘Yerel Halk Pazarı’ projesiyle üretilen ürünlerin satışının yapılabileceğini kaydetti. Özer, “ Üreticiden Halka projesini hazırladık. Kadınlarımız ekonominin sessiz dayanaklarıdır kadınımızı da hayatın içine daha fazla katmayı hedefliyoruz. Bölgedeki kültürel zenginliğimizi de değerlendirerek bu bölgelerde de satışlar yapılabilmesini sağlayacağız. Sadece üretimle ilgili değil, kültür – sanat faaliyetleri ile ilgili de olacak” diye konuştu.



VATANDAŞ BELEDİYESİNİ HER AN YANINDA HİSSEDECEK



‘Huzur Parkları’, Yaşlı ve Engelli Merkezleri’ ‘Belediyem Yanımda’ projelerinden bahseden Özer, “Bölgede 65 yaş üstü bin 200’ün üzerinde taşlılarımızın olduğunu tespit ettik. 450 civarı engelli vatandaşlarımız var. Sosyal yardım alan insanlarımız var. Bu proje ile yaşlılarımızın küçük çaplı sağlık kontrolleri yapılacak, faaliyetler ile evinde kalmayacak. Evden dışarı çıkamayan yaşlılarımız için gezi programlarımız olacak. Özellikle son dönemlerini kaliteli yaşamalarını istiyoruz. Bölgedeki engelli vatandaşlarımız için rehabilite edilebileceği, spor aktivitelerinin yapılabileceği etkinlikler düzenleyeceğiz. Bununla birlikte ‘Belediyem Yanımda’ projemiz var. Sahada yaşlımızın, sosyal açıdan desteğe ihtiyacı olan insanımızın direkt evinde uygulanacak bir proje” diyerek, yaşlılarımızın ihtiyaç duyabileceği sağlık, kişisel bakım gibi elzem konularında belediyenin yanında olduğunu hissettireceklerini ifade etti. Huzur Parkı projesinin de bölgede ihtiyaç olarak hissedilen yaşam alanlarından yola çıkarak doğduğunu kaydeden Özer, “Huzur Parkı ile amacımız çocukları ile ailelerin, vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği spor alanları, dinlenebileceği, içerisinde kafeteryalarında yer aldığı alanlar yaratacağız. Her köyümüzün arazi yapısına göre Huzur Parklarını inşa edeceğiz” dedi.