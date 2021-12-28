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Oy pusulasında kura çekildi

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Oy pusulasında kura çekildi
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İlk sırada UBP
 
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasında yer alacağı sırası ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sıraları için ad çekimi yapıldı.
Narin Ferdi Şefik başkanlığında dün saat 12.00’de Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) gerçekleştirilen ad çekiminde, siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.
Çekim sonuçlarına göre,  ilk sırada Ulusal Birlik Partisi (UBP), ikinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), üçüncü sırada Demokrat Parti (DP), dördüncü sırada Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), beşinci sırada Bağımsızlık Yolu, altıncı sırada Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yedinci sırada Halkın Partisi (HP) ve sekizinci sırada ise Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yer aldı.


 
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