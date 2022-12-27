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“Ortaklarımızla durumumuzu bir daha gözden geçirmekte fayda var”

YDP Başkanı Arıklı, “Esentepe’de ortaklarımızdan gerekli desteği almadığımız çok açık. İttifakın, Esentepe’de işe yaramadığını görüyoruz. Ortaklarımızla durumumuzu bir daha gözden geçirmekte fayda var” dedi

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“Ortaklarımızla durumumuzu bir daha gözden geçirmekte fayda var”
Hükümetin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yerel seçimlerde ortaklarından beklediği desteği alamayınca, koalisyonu gözden geçirme kararı aldı.
“İttifakın” seçimlerde, YDP Esentepe Örgüt Başkanı Ahmet Karal’ı desteklemesini talep eden parti, bu talebine karşılık bulamadı. Karal, yüzde 6.46 oyla sandıktan dördüncü sırada çıktı.
Yaşanan gelişmeler üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Esentepe’de ortaklarımızdan gerekli desteği almadığımız çok açık. İttifakın, Esentepe’de işe yaramadığını görüyoruz. Bu bizi oldukça üzdü. Önümüzdeki günlerde partinin yetkili organları bir değerlendirme yapacak” dedi.
Söz konusu değerlendirme toplantısında “hükümetten çekilmenin” de görüşülüp görüşülmeyeceğinin sorulması üzerine Arıklı, “Hükümetten çekilme kararı alınır mı bilmiyorum ama ortaklarımızla durumumuzu bir daha gözden geçirmekte fayda var. Partinin yetkili organları durumu değerlendirecek” dedi. Arıklı, “UBP’nin kendi içindeki kavgaları, iç hesaplaşmaları daha da bir açığa çıktı. Ortada suçlayabileceğimiz bir UBP yok. Çok ince hesapların döndüğü bir seçim yaşadık” şeklinde konuştu.
 
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