Öksüzoğlu "Bizim seçilme gailemiz yok”

UBP Milletvekili adayı Türel Özer Öksüzoğlu, seçimlerden sonra meclise girdikleri takdirde ülkeye hizmet etmekten başka arzularının olmadığına değindi.

Basın bürosundan verilen bilgiye göre Öksüzoğlu, katıldığı televizyon programında “Meclise takdir edilir de girersem, 31 yıllık kamu görevi geçmişim, sendikal kökende yaptığım katkılar, yerel yönetim bacağındaki tecrübelerim, İstatistik Kurumu Başkanlığı yapmam kılavuz niteliği taşıyacak, yön verişlerimiz ile oraya katkı koyacağımızdan hiç şüphemiz yok. Biz oraya Allah kısmet eder de girersek mutlaka donanımımızı ortaya koymak için giriyoruz... Bizim seçilme gailemiz yok” dedi.

“ALT YAPILAR OLUŞMADAN YEREL YÖNETİMİN REFORMU OLMAMALI”

Belediyelerin birleştirilmesi konusuna da değinen Öksüzoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyeler tamamen birleştirildikten sonra atama ve diğer personel yasasının oluşması gerekir. Çünkü siz birleştirip personelleri bir havuza yerleştirmezseniz, atama yaptığınız, atama yapacağınız personelleri şekillendiremezsiniz. Yani bunlar oluştuktan sonra, teknik alt yapı oluştuktan sonra yerel yönetimlerin reformunun yapılması doğru olduğunu savunurum. Hatta şunun da altını çizerek söylerim, teknik kurulda teknik bir müdür olarak söylediğim, bu alt yapılar oluşmadan yerel yönetimlerin reformu olmaması gerektiğidir.”