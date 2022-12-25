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Mesarya’da kazanan Ahmet Latif

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Mesarya’da kazanan Ahmet Latif
Mesarya Belediye Başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Latif kazandı.
YSK verilerine göre, Ahmet Latif 2505 (Yüzde 42.24), Kürşat Özer 2209 (Yüzde 37.24), Eylem Dolmacı Nalcıoğlu 84 , Hasan Adahan 1217 (Yüzde 20.52) oy aldı.
Mesarya’da 8 bin 236 kayıtlı seçmenden 6 bin 309 seçmen oy kullanırken, 294 oy geçersiz sayıldı.
 
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