Mesarya’da kazanan Ahmet Latif

Mesarya Belediye Başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Latif kazandı.

YSK verilerine göre, Ahmet Latif 2505 (Yüzde 42.24), Kürşat Özer 2209 (Yüzde 37.24), Eylem Dolmacı Nalcıoğlu 84 , Hasan Adahan 1217 (Yüzde 20.52) oy aldı.

Mesarya’da 8 bin 236 kayıtlı seçmenden 6 bin 309 seçmen oy kullanırken, 294 oy geçersiz sayıldı.

