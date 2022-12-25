Mehmetçik-Büyükkonuk’ta kazanan Fatma Çimen Tuğlu

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan UBP adayı Fatma Çimen Tuğlu oldu.

YSK verilerine göre, 4 bin 771 kayıtlı seçmenin bulunduğu Mehmetçik-Büyükkonuk’ta 3 bin 497 seçmen oy kullanırken, 236 oy geçersiz sayıldı.

Seçimde Fatma Çimen Tuğlu 1472 (45.14), Cemil Sarıçizmeli 1344 (41.21), Mehmet Çelebi 445 (13.65) oy aldı.

