Mehmetçik-Büyükkonuk’ta kazanan Fatma Çimen Tuğlu

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan UBP adayı Fatma Çimen Tuğlu oldu.
YSK verilerine göre, 4 bin 771 kayıtlı seçmenin bulunduğu Mehmetçik-Büyükkonuk’ta 3 bin 497 seçmen oy kullanırken, 236 oy geçersiz sayıldı.
Seçimde Fatma Çimen Tuğlu 1472 (45.14), Cemil Sarıçizmeli 1344 (41.21), Mehmet Çelebi 445 (13.65) oy aldı.
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