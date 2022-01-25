Meclis’e 19 yeni vekil

Meclisin üçte birinden fazlası yenilendi





Gayri resmi milletvekili seçimleri sonucuna göre 18 milletvekili "ilk kez" seçildi.

Meclis’e özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi’nden çok sayıda yeni ismin girmesi de dikkat çekti.

16 milletvekili olan başkent Lefkoşa, seçimlerde kendisini yarı yarıya yeniledi. 8 "yeni isim" mecliste başkenti temsil edecek…

KKTC Meclisine “ilk kez” seçilen yeni milletvekilleri bölgelere göre şöyle;

LEFKOŞA

UBP: Ahmet Savaşan, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu.

CTP: Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim.

DP: Hasan Tosunoğlu.

YDP: Talip Atalay.

GİRNE

UBP: Hasan Küçük

CTP: Ongun Talat, Ceyhun Birinci

DP: Serhat Akpınar

MAĞUSA

UBP: Hüseyin Çavuş Kelle

CTP: Şifa Çolakoğlu

İSKELE

UBP: Emrah Yeşilırmak

CTP: Fide Kürşat

GÜZELYURT:

UBP: Ziya Öztürkler

LEFKE

UBP: Fırtına Karanfil

