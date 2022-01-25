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Meclis’e 19 yeni vekil

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Meclisin üçte birinden fazlası yenilendi

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Meclis’e 19 yeni vekil

 
Gayri resmi milletvekili seçimleri sonucuna göre 18 milletvekili "ilk kez" seçildi.
Meclis’e özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi’nden çok sayıda yeni ismin girmesi de dikkat çekti.
16 milletvekili olan başkent Lefkoşa, seçimlerde kendisini yarı yarıya yeniledi. 8 "yeni isim" mecliste başkenti temsil edecek…
KKTC Meclisine “ilk kez” seçilen yeni milletvekilleri bölgelere göre şöyle;
LEFKOŞA
UBP: Ahmet Savaşan, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu.
CTP: Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim.
DP: Hasan Tosunoğlu.
YDP: Talip Atalay.
GİRNE
UBP: Hasan Küçük
CTP: Ongun Talat, Ceyhun Birinci
DP: Serhat Akpınar
MAĞUSA
UBP: Hüseyin Çavuş Kelle
CTP: Şifa Çolakoğlu
İSKELE
UBP: Emrah Yeşilırmak
CTP: Fide Kürşat
GÜZELYURT:
UBP: Ziya Öztürkler
LEFKE
UBP: Fırtına Karanfil
 
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