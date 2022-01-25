banner762
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
4 0
Meclis’e 11 kadın vekil
Meclis’e 11 kadın vekil
48 0
 
Açılış Kupası Koopspor’un
Açılış Kupası Koopspor’un
9 0
Böyle tohumluk patates mi olur?
Böyle tohumluk patates mi olur?
189 0
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
99 0
33 0
48 0
banner661

Meclis’e 11 kadın vekil

banner476

banner714
Meclis’e 11 kadın vekil

 
Meclis’e girmeye hak kazanan 50 vekil arasında 11 kadın vekil yer aldı. Kadın vekillerin partilere göre dağılımında ise CTP başı çekti. CTP’den 6 kadın vekil Meclis’e girmeye hak kazanırken, bu isimler, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu, Fazilet Özdenefe ve Fide Kürşat oldu.
Meclis’e en çok vekil gönderen parti olan UBP’de ise sadece üç kadın vekil yer aldı. UBP’de Resmiye Canaltay, Yasemi Öztürk ve İzlem Gürçağ Altuğra bu isimler oldu.
Halkın Partisi’nden ise 2 kadın vekil, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers Meclis’e girmeye hak kazandı.
Geçtiğimiz dönem Meclis’te görev yapan Gülşah Sanverler Manavoğlu ise seçim sonucu Meclis dışında kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.