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Lefkoşa'da tüm sandıklara göre oy dağılımı

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Lefkoşa'da tüm sandıklara göre oy dağılımı

16 milletvekilinin seçileceği Lefkoşa ilçesindeki 231 sandığın tümü açıldı. Mühürle kullanılan oylara göre Lefkoşa’da UBP 7, CTP 6, DP, YDP ve HP DE 1’er milletvekili çıkaracak. Ancak kesin rakamlar, karma oyların ve tercihlerin de sayılmasıyla hesaplanacak.

36 bin 953 seçmenin oy kullandığı Lefkoşa’da seçime katılım oranı yüzde 56.48 oldu. Geçerli oyların sayısı 1 milyon 572 bin 419 olarak açıklandı.

Lefkoşa’da kullanılan geçerli mühür oylarının partilere göre dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.34

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32.10

Demokrat Parti (DP): %7.40

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.59

Bağımsızlık Yolu (BY): % 2.02

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.36

Halkın Partisi (HP): % 6.72

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.45

Adem Yazıcı (Bağımsız) 0.02

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