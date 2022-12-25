Lapta Alsancak Çamlıbel’de kazanan Fırat Ataser oldu

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre Fırat Ataser kazandı.



YSK verilerine göre, 8 bin 963 seçmenin oy kullandığı seçimde, Fırat Ataser 4 bin 35, Fuat Namsoy 2 bin 506, Emre Efendi 1324, Mehmet Yulaf 388, Salahi Türel Uçkan 349 oy aldı.

