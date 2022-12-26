Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi

UBP ve CTP 5’er, DP ve YDP 2’şer belediye meclis üyesi çıkardı

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. UBP ve CTP 5’er, DP ve YDP 2’şer belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 35.83, CTP yüzde 32.07, DP yüzde 16.93, YDP yüzde 15.17 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“CTP Emrah Edizer, UBP Yusuf Sonay, UBP Sinem Kardana, UBP Sonay Akgüney, UBP Nihat Reyhan, UBP Doğan Boransel, CTP Halil Erdoğuş, CTP Mürüde Beşok, CTP Zafer Hüray, CTP Ayten Safel, DP İsmail Tarancı, DP Oğuz Karaçay, YDP Harun Ateş, YDP Ali Çağlayan”

