“Konu, para biriminden öte istikrardır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili adayı Ürün Solyalı, Kıbrıs Postası TV’de değerlendirmelerde bulundu.



KKTC’deki mevcut sistemin devam edemeyecek noktada olduğunun su yüzüne çıktığını ifade eden Solyalı, CTP olarak sistemde bir değişiklik yapılması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirtti, “Belki de sıfırdan yapılması gereken ve toplumun başlarda şaşıracağı ama istikrar açısından önemli olan şeyler yapılması gerek” dedi.

“Alıştığımız şeylerden vazgeçmenin çatalındayız” diyen Solyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmiş 3 yılda alınması gereken çok önemli kararlar vardı, bu kararların aksi kararlar alındı. Kıbrıslı Türkler gerçekten özne olma nokrasında, hem dışa karşı, cesaretle yeni bir diplomatik dil ortaya koyup, ekonomik istikrar adına gerekenleri yapmalı. CTP’nin ortaya koyduğu fikirler ayakları yere basan fikirlerdir. Kıbrıslı Türkleri bir sonraki seviyeye taşıyacak önermelerdir. Bu fikirler, CTP tarafından hayata geçirilebilir.”

Kıbrıslı Türklerin çok önemli bir çatalda bulunduğunun farkına varması gerektiğini yineleyen Solyalı, “İstemediğimiz müdahalelerin, 23 Ocak’taki seçimlerde, Kıbrıslı Türklerin müdahalesiyle bertaraf edilmesi gerekiyor. Doğru politikaları, doğru bir dille, doğru ilişkiler oluşturabilen kişilerin Meclis’e girmesi gerekiyor. Herkesi oy vermeye davet ediyorum” dedi.

CTP’nin artık, istikrarsız bir para biriminin kullanılması konusundaki rahatsızlığını dile getirdiğini söyleyen Solyalı, “Bizim dahil olmadığımız bir ekonomi politikası, Türkiye’de gündeme getiriliyor. Bunun istersek Çin usulü ucuz işçiliğe dayalı bir politika olduğunu da söyleyebilir, İslami değerlere dair politika olarak da anabiliriz; fark etmez. Türkiye’de alınan kararlar, bize uyum sağlayamayacak bir durumda” dedi.

Solyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz KKTC’de bir karar mı aldık da döviz bir gecede iki katına çıktı? Hayır. Biz bu noktada, elimizdeki enstrümanları ortaya koymamız gerektiğini söylüyoruz. Çünkü buradaki konu, para biriminden öte istikrardır.”

Ekonomideki istikrar için iki yolun bulunduğundan söz eden Solyalı, bunlardan birinin, enflasyon kaynaklı kaybın, Türkiye Cumhuriyeti’nden reel bazda katkı olarak alınması ve aradaki kaybın yansıtılması olduğunu, bu konuda ne Cumhurbaşkanı’nın, ne Başbakan’ın ne de ilgili bakanların herhangi bir adım atmadığını, bu nedenle de halkta güvensizlik ortamının oluştuğunu kaydetti.

İkinci yolun ise, muhasebe birimi olarak istikrarlı bir para biriminin kullanılması olduğunu belirten Solyalı, bunun uzun değil, kısa vadede gerçekleşebilecek bir adım olduğunu ancak nakit olarak Euro kullanımının belki birkaç adım sonra gerçekleşebileceğini kaydetti.

Solyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Borçlarımızın, mevduatlarımızın yüzde 70 dövizse, Türkiye gümrükten KKTC’ye giriş dövizse, buradaki ticaret döbize endeksliyse, o zaman muhasebe sistemimizin istikrarlı bir para birimi üzerinden somutlaştırmamız gerek. Bu sayede Türkiye’deki enflasyondan kurtulmuş oluruz. Herkes, gelirinin ne kadar Euro’ya endeksleneceğini bilsin. Muhasebe sistemi olarak değerlendirmemiz, çok da uzun vadeli bir plan değil.”

