“Karanlıkların sorumlularını biliyoruz”

CTP Lefkoşa milletvekili adayı Ürün Solyalı, CTP’nin enerji konusundaki hedeflerini açıkladı

CTP Lefkoşa milletvekili adayı Ürün Solyalı, Kıb-Tek konusunda açıklamada bulundu.

Solyalı, Enerji Arz ve Çeşitliliğini sağlayacak Enerji Stratejik Planın oluşturulması, Enerji Verimliliği Yasasının hayata geçirilmesi, AB ile uyum çalışmaları ve “yeşil mutabakat” kapsamından kaynak yaratılması

Üretim Planlaması ve yatırımların yapılması ve özerk Kıb-tek oluşturulmasının ana hedefleri olduğunu vurguladı.

Ürün Solyalı’nın açıklaması şöyle:

Enerji konusunu nasıl ele aldığınız, bir ülkenin ekonomik büyümesi ile birlikte yönetsel erki nasıl kullandığınız ve halkına, çevresine ve dünyaya karşı sorumluluklarıyla da birebir ilişkilidir.

Avrupa Birliği; Enerji Arz Güvenliğini, enerji verimliliğini arttırmak, ekonomiyi karbondan arındırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek ve Paris Anlaşması hedeflerini karşılamak gibi diğer AB hedefleri ile ilişkilendirip yoluna devam ediyor.

Peki yüzümüzü dönmeye çalıştığımız Avrupa Birliği yolunda bu şekilde ilerlerken, biz ne durumdayız? Bu ülkeye jeneratör yatırımını 90larda toplumun kuruş kuruş katkısı ile CTP yaptı. 4’lü koalisyon döneminde de CTP önemli adımlar atmaya devam etti.

a.Bakanlıkta Akıllı Enerji Yönetim Sistemi oluşturuldu. Ölçümler yapıldı ve doğru yönetim ile kamu binalarında %25’e varan enerji tasarrufunun elde edilebileceğini ortaya çıktı

b.Enerji Verimliliği Komitesi oluşturuldu. Yenilenebilir Enerji Tüzüğündeki düzenlemeler sayesinde, sistemdeki münferit Yenilenebilir enerji yatırımları iki katına çıkarıldı

c.Kısa vadeli enerji arz güvenliğini sağlamak için, pik saatlerdeki güç ihtiyacı ve yedek güç eksikliğini gidermek adına “çoklu tarife” sistemine geçildi. KIBTEK tarihte ilk kez enerjide arz güvenliğini sağlamak için talep yönetimi yapıldı. Hala devrede.

d. Bakanlar Kurulu, Kıbtek tarihinde ilk kez santral alımında uluslararası ihale kararı alındı.

e.Ülkemizi, enerjide Avrupa Enterkonnekte Sistemine bağlamak, dolayısıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarını güçlendirmek için ENTSO-e (Avrupa Elektrik İletim İşletmecileri Ağı) ile resmi temas kurduk.

f. Yenilenebilir Enerji’nin Sistemdeki yüzdesini arttırmak için gerekli şebeke analiz raporunun çalışılması konusunda Dünya Bankası ile işbirliği yaptık. Kısacası yüzümüzü AB’ne ve dünyaya döndük ve ilerlemeye başladık. Peki Mayıs 2019 sonrası, 4lü koalisyon hükümetinin dağılmasından sonra neler yapıldı diye bakarsak; Bırakın ekonomik büyüme ve çevresel sorumlulukları, son zamanlarda yaşadığımız elektrik kesintileri ile dünyadaki elektrik hizmet sıralamasında başı çeken en kötü ülkeler arasına girdik. Çünkü, KIBTEK’i küçük ve günübirlik siyasi ajandalara mahkum bıraktılar.

Hukuk dışı kararları ile ün salmış UBP yönetimleri, KIBTEK’te de gerekli yönetsel sorumluluğu ve eylemleri yerine getirmeyerek, kurumu borç batağına sürükledi, çalışanları ve halkı tedirgin hale getirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Enerji konusundaki hedefleri ve Yol Haritası net!

1.Enerji Arz ve Çeşitliliğini sağlayacak Enerji Stratejik Planın oluşturulması 2.Enerji Verimliliği Yasasının hayata geçirilmesi

3.AB ile uyum çalışmaları ve “yeşil mutabakat” kapsamından kaynak yaratılması

4.Üretim Planlaması ve yatırımların yapılması

5.Özerk Kıbtek ile siyasi baskıdan kurtarılması ve çalışanlara güven. Tabi tüm bunların sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için kilit nokta, siyasi ve siyasi atamalardan arındırılmış bir KIBTEK. #yaptıkyineyaparız dediğimiz işte tamda bu! Kıbtek CTP Hükümeti döneminde yüzünü AB’ye dönebilmişse, yine döner, yine ilerler!



