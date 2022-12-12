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“Kaliteli hesap veren şeffaf ve icraat yapan belediyecilik yapacağız”

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Salahı Türel Uçkan: Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi kaliteli hesap veren şeffaf ve icraat yapan belediyeciliğin en güzel örneği olacaktır

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“Kaliteli hesap veren şeffaf ve icraat yapan belediyecilik yapacağız”
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Lapta Alsancak Çamlıbel Bağımsız Belediye Başkan adayı Salahi Türel Uçkan ve ekibi, 11 Aralık 2022 tarihinde Çamlıbel köyünde evleri ziyaret ederek projelerini anlattı. Uçkan, klasik belediyecilik hizmeti anlayışından artık uzaklaşılması gerektiğini, bunun için de değişim zamanının geldiğini vurguladı.
MAKAMA DEĞİL BOLGESINE SEVDALI BİR EKİP OLUŞTURACAĞIZ
Uçkan, herkesi kucaklayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade ederek halkıyla barışık bir halk yaratmak istediklerini söyledi.
kurumsal ve çağdaş belediyecilik hizmeti anlayışıyla hareket ederek yerel yönetimlerdeki başarısını örnek olacağını, bu marka değeri bölgeye de taşıyacaklarını vurguladı.
Kıbrıs’ın en güzel beldesine ve köylerine sahip olduklarını vurgulayan Salahı Türel Uckan , klasik Belediyecilik hizmeti anlayışından uzaklaşarak, hizmeti halkımıza ulaştıracaklarını belirtti.
Uçkan “Biz projelerimiz ve yatırımlarımızla belediye bütçemizi artıya geçirip, beldemizin gelişimine katkı sağlayacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Kararlar üretirken halkımız, sivil toplum örgütleri iştirakçilerimiz olacak. Ortak kararlar alıp, herkesin mutlu olacağı çalışmalara imza atacağız” dedi.
SOSYAL KONUT PEOJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Beldemizin her bölgesini önemsediklerini ifade eden Uçkan, sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi.
Uçkan ekonomik kriz ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artık ev sahibi olmanın da zorlaştığını ifade ederek gençlerin doğup, büyüdüğü topraklardan göç etmemesi, daha makul şartlar altında ev sahibi olabilmelerini sağlamak için sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirtti. İhalesiz ve projesiz çıkılan işlerden söz ederek göreve geldiklerinde kamu menfaatini ön planda tutan bir çalışmayla bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Söz konusu projelerin tüm bölgeye hizmet vereceğini belirten Uçkan, ekonomik anlamda gelir getirici bir yapıyı oluşturacaklarını ifade etti.
 
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