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İstifacı vekiller kazanamadı

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Geçen dönem HP’den istifa eden ardından da UBP’den aday olan Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç seçimi kaybetti

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İstifacı vekiller kazanamadı
 
 
2018 seçimlerinde Halkın Partisi İskele Milletvekili olarak Meclis’e giren Mesut Genç ve Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili olarak Meclis’e giren Hasan Büyükoğlu, 2022 Erken Genel Seçimi öncesi transfer oldukları ve kontenjan aday olarak listesinde yer aldıkları Ulusal Birlik Partisi’nin tabanından destek göremedi ve meclis dışı kaldı.
Seçime Ulusal Birlik Partisi’nden kontenjan adayı olarak giren eski Halkın Partisi milletvekili Hasan Büyükoğlu, seçimi kaybettiğini duyurdu ve “kazananları kutlarım” dedi.
Büyükoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.
“Seçimi kazananları kutlarım. Kaybeden yok, ülkemiz kazandı. İstikrarlı, 5 yıl çalışabilecek bir hükümet kursun, KKTC kazansın
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