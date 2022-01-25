İşte yeni vekiller

YSK, önceki gün yapılan seçimde yüzde 5'lik ülke barajını aşan partilerin UBP, CTP, DP, HP ve YDP olduğunu resmen açıkladı ve 50 milletvekilinin adlarını da duyurdu.
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