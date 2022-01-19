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“İnternet sağlayıcıları desteklenerek vatandaşların daha kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmet alması sağlanacak”

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“İnternet sağlayıcıları desteklenerek vatandaşların daha kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmet alması sağlanacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili adayları dün İnternet Servis Sağlayıcıları Birliğini ziyaret ederek Başkan Kemal Basat ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Sohbet toplantısı şeklinde geçen görüşmede sektörün yaşadığı sıkıntılar konuşuldu, TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, iletişim sektörünün dünyada en çok ve en hızlı gelişen sektörlerin başında geldiğini ancak bizim ülkemizde bu alana gerekli destek verilmediği gibi gerekli planlamaların da yapılmadığını kaydetti.

Telekomünikasyon Dairesine yıllar içerisinde yeterli yatırım yapılmadığını, bunun neticesinde de halkın hak ettiği kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmeti alamadığını belirten Özyiğit, “Tıpkı bazı başka kurumlarda olduğu gibi, Telekomünikasyon Dairesi de bilinçli bir şekilde yatırım yapılmayarak özelleştirmeye zemin hazırlanmaktadır” dedi. Özellikle pandemi döneminde hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmet eksikliğinin hissedildiğini, yetersiz altyapının mağduriyet yarattığını belirten Özyiğit, TDP’nin halkın kurumlarına sahip çıkmaya, gerekli desteği vererek güçlendirmeye dolayısı ile daha kaliteli hizmetin alınmasını sağlamakta kararlı olduğunu ifade etti.

Hükümette oldukları dönemde okulların yaklaşık %65’inin internet altyapısının tamamlandığını anımsatan Özyiğit, “Bu çağda bunların yapılması zaten elzemdir. Ama biz bugün bile hale elektrik kesintilerini, yetersiz erişimi konuşuyoruz” diye konuştu.

İnternet sağlayıcılarının da bu sıkıntılardan maalesef nasibi aldıklarını belirten Özyiğit, sektörün önünün açılması, gerekli yatırımların yapılmasını önemsediklerini, bu çerçevede adımlar atmakta da kararlı olduklarını söyledi. Gerekli desteklerin verilerek özellikle gençleri, girişimcilerin önünün açılması gerektiğini belirten Özyiğit, dünyayla yarışabilmek, daha kolay entegre olabilmek için bunun şart olduğunu söyledi.

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