banner875
banner885
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
523 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
23 0
 
28 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
26 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
13 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
banner878
banner887

İncirli: “Geçiş kapılarının çoğaltılması Lefkoşa’yı ekonomik ve sosyal açıdan geliştirecek”

banner898

banner825
İncirli: “Geçiş kapılarının çoğaltılması Lefkoşa’yı ekonomik ve sosyal açıdan geliştirecek”
banner892
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, daha çok geçiş kapısı açılmasının Lefkoşa’yı ekonomik ve sosyal açıdan geliştireceğini vurguladı. LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz gün Kaymaklı ve Haspolat bölgelerinde ziyaretler düzenledi. Ziyaretlerde Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyesi adaylarının yanı sıra çok sayıda partili eşlik etti. Gittiği bölgelerde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sıla Usar İncirli, projelerini aktarma fırsatı buldu. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nü ziyaret eden Sıla Usar İncirli, sınır kapılarının Lefkoşa’nın nefes alan damarları olduğunu vurguladı. Lefkoşa’da araçlı geçiş için tek bir kapı bulunduğunu aktaran Sıla Usar İncirli, Kaymaklı ve Haspolat’ta araçlı geçişler için kapı açmak için girişimler yapacaklarını söyledi.

“HASPOLAT’IN SORUNLARINI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMLERİMİZ HAZIR”

Haspolat’ta da köy kahvehanesinde yurttaşlarla buluşan Dr. Sıla Usar İncirli, bölgenin sorunlarının farkında olduklarını dile getirdi. Geniş bir kalabalığa hitap eden Sıla Usar İncirli, Haspolat’ta özellikle yol, kaldırım ve kanalizasyon sorunu yaşandığına dikkat çekti. Haspolatlılarla uzun süredir temasta bulunduklarını dile getiren Dr. Sıla Usar İncirli, sorunların çözümleri için bölge halkıyla birlikte çalışacaklarını vurguladı. 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.