İki parti fark attı

UBP 90, CTP ise 87 belediye meclis üyeliği kazandı. Meclis üyeliği sayısında DP 15’te, YDP ise 13’te kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde 18 belediyenin seçilen 220 belediye meclis üyesi açıklandı.

Karpaz’dan Yeşilırmak’a belediye meclis üyeliği sonuçlarına baktığımız zaman iki parti fark attı.

Tüm belediyelerde meclis üyesi çıkaran Ulusal Birlik Partisi (UBP), 90'la en fazla meclis üyesi çıkartan parti oldu.

Tatlısu hariç tüm belediyelerde meclis üyesi çıkaran Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) meclis üyesi sayısı ise 87 oldu.

15 meclis üyesiyle Demokrat Parti (DP) üçüncü en yüksek sayıya ulaşırken, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi de 13'er meclis üyesi çıkardı.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin belediye meclis üyesi sayısı, 10’u Lefkoşa’dan olmak üzere 13…

Ulusal Birlik Partisi’nin belediye meclis üyeleri çoğunluğu kırsalda olsa da aldığı sonuç dikkat çekiyor.

En önemlisi de Gönyeli hariç Ulusal Birlik Partisi yoksulluğun, ekonomik darboğazın en yüksek olduğu yerlerde daha fazla oy alıyor.

Halkın Partisi de Erenköy-Karpaz ve Yeniboğaziçi'nde 1'er meclis üyesi çıkarma başarısı gösterdi.

Bağımsızlık Yolu da belediye meclis üyeliği kazanamadı.

Siyasetin giderek iki parti odağında yoğunlaştığı, yine de Lefkoşa örneği gibi seçmenin bazen partine çok da bakmadan, bir aday üzerinde yoğunlaşabildiği de ortaya çıktı.

