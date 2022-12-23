Hulusioğlu:”Ya hep birlikte gerçeklere yürüyeceğiz, ya da boş vaatlere kanacağız”

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediye Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, “Birlikte kazanacağız dedik, ya hep birlikte gerçeklere yürüyeceğiz, ya da boş vaatlere kanacağız” dedi.

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediye Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, “Beni vatandaş yeniden başkan seçerse ben değil, birlikte kazanacağız… Biz kazanacağız” dedi.

Çatalköy ve Esentepe’nin büyük bir albenisi olduğunun altını çizen Hulusioğlu, ciddi anlamda bir vizyon ve bilgi birikiminin gerektiğine dikkat çekti.

Mehmet Hulusioğlu, e şit hizmet götürme hedefi ile yola çıktıklarını hatırlatarak, “Birlikte kazanacağız dedik, ya hep birlikte gerçeklere yürüyeceğiz, ya da boş vaatlere kanacağız. Ne yaptığımızı biliyoruz, neler yapabileceğimizi de en iyi biz biliyoruz” dedi.

