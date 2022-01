“Hükümeti TDP belirleyecek”

HALKIN SESİ’ne konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin 23 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkarak, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağını vurguladı





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit HALKIN SESİ’ne özel açıklamalarda bulundu, kendi ayakları üzerinde duran laik demokratik bir düzende insanca yaşamak; adalet ve sosyal demokrasi için şimdi TDP zamanı olduğunu söyledi.

Toplumun TDP’ye olan desteğinin gün geçtikçe artmakta olduğunu belirten Özyiğit, kamuoyu yoklamalarında da gezdikleri yelerde de edindikleri izlenimin bu olduğuna dikkat çekti. Güçlü bir şekilde Meclis’e girecek olan TDP’nin farkını mutlaka hissettireceğini belirten Özyiğit, “Elbette önceliğimiz toplumsal iradeye sahip çıkacak, barışı, laik-demokratik düzeni, adaleti, paylaşımı ve insanca yaşamayı savunacak bir hükümet olacaktır” dedi.

Ülkedeki mevcut düzenden herkesin mutsuz ve şikayetçi olduğunu, ekonomi ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörde tam bir yıkım yaşandığını belirten Özyiğit, her alanda yeniden yapılanmanın şart olduğunu ifade etti. Ülkede gerçek anlamda değişim ve dönüşümün bu düzenin kurucuları yapılarla değil, değişimin öncüsü partilerle olacağını belirten Özyiğit, “Mevcut düzenin kurucuları ile bu düzenin değişmesinin mümkün olmadığını defalarca tecrübe ettik” dedi.

TDP tertemiz ve donanımlı kadrosuyla, plan ve projeleriyle, kararlı duruşuyla değişimi gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyleyen Özyiğit, “Halkımızla birlikte omuz omuza bu ülkenin geleceğini şekillendireceğiz ve bu yeni gelecekte söz de, yetki de, öncelik de halkımızda olacak” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmesinin, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurulabilmesinin, yaşamın her alanında adil paylaşım ve fırsat eşitliği yaratılmasının, kaliteli ve eşit hizmetin, kısacası tam anlamıyla sosyal devlet olmanın zamanı çoktan geldiğini ifade eden Özyiğit, “Bu uğurda ülkemizin TDP’ye, TDP’nin ilke ve amaçlarının da toplumun destek ve inancına ihtiyacı vardır. Yıllardır savunduğumuz sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bir adım daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bunda da en büyük ve tek güvencemiz halkımızdır” dedi.

“EŞİTLER DÜZEYİNDE BİR İLİŞKİ”

TDP Genel Başkanı Özyiğit Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahalede bulunulduğunu, bununla da yetinilmediğini, UBP’nin kurultayına da müdahale edildiğini belirterek, konuyla ilgili Meclise verdikleri araştırma önergesinin de reddedildiğini anımsattı.

Özyiğit şunları söyledi: TDP, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı, eşitler düzeyinde bir ilişki istiyor. Biz Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesi o varoluş kavgasındaki gönül birlikteliğini arıyoruz. Hem kendi içimizde hem de Türkiye ile olan ilişkilerimizde bizim arzumuz budur. Biz sadece Türkiye ile 1974 öncesi yaşanan gönül bağının yeniden kurulmasını istiyoruz. Bu bağın biat anlayışıyla kurulması ve yaşatılması mümkün değildir.

“ŞİMDİ SOSYAL DEMOKRASİ ZAMANI, ŞİMDİ TDP ZAMANI”

“Tüm bu gerçekler ışığında irademize sahip çıkmak, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde ilişki kurmak, kendi ayakları üzerinde duran laik demokratik bir düzende insanca yaşamak için şimdi adalet, şimdi sosyal demokrasi zamandır, şimdi TDP zamanıdır” diyoruz.

Şimdi Sosyal Devlet Zamanı diyoruz çünkü kimsenin kimseyi sömürmesini istemiyoruz. Kimsenin yoksunluk içinde boğulmasını ya da kimsenin, ayrımcılık yaşamasını, ötekileştirilmesini kabul etmiyoruz.

Biz ‘Şimdi Adalet’ diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını, adalet hissimizin toplum kimliğimiz olmasını istiyoruz.

Şimdi ‘Paylaşım Zamanı’ diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz. Hepimiz bir olursak, en güzel geleceği paylaşacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Gücümüzü, aklımızı, zamanımızı paylaşırsak eğer, bu ülkenin yeniden aydınlanacağını biliyoruz.

Ve ‘Şimdi TDP Zamanı’ diyoruz çünkü; Hepimizin ihtiyaç duyduğu bu değişimi, bu düzeni kuranlar ile değil, ancak bizim gibi kendini gerçekten buna adayanlar ile elde edebileceğimize inanıyoruz. Çünkü Biz Şimdi TDP Zamanı derken, bu sorumlulukları almaya ve halkımız için bütün gücümüzle hazır olduğumuzu söylüyoruz.