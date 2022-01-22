“HP, hükümet kurucu pozisyonunda olacak”

Seçimden sonra kurulacak hükümette UBP veya CTP olarak bir ayrımlarının olmadığını söyleyen HP Başkanı Özersay “Hükümeti UBP kuracaksa Halkın Partisi’yle, CTP kuracaksa Halkın Partisi’yle ortak olacak” dedi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, karma oyun bir siyasi partiye ilave bir milletvekili getirmediğini, partilerin vekil sayısını belirleyenin karma oy değil, mühür olduğunu, seçimin hemen ertesinde Halkın Partisi’nin kurulacak olan koalisyonda sözünün ağırlığının olabilmesi, doğruları yaptırabilmesi ve yanlışları önleyebilmesi açısından halkın mühür vurarak Halkın Partisi’ne sahip çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Özersay, 2018’deki genel seçimde Halkın Partisi’nin aldığı karma oya bakıldığı zaman bütün partilerin milletvekilleri adayları içerisinde en çok karma oyu alan isim ben oldum. Karma oydan birinci sırada meclise girdim. Aldığım karma oylar partime milletvekili kazandırdı mı? Hayır. O dokuz milletvekilini mühürle aldık, karma oyla kazanmadık. O dönem bütün aday arkadaşlarımın aldığı karma oylar bize bir ilave vekil getirmedi. Dolayısıyle bir partiyi desteklemek, güçlendirmek issterseniz vekil sayısını artırmanız lazım. Daha fazla ağırlığı olsun diye. Bunun yolu karma oy değil” diye konuştu.

Karma oyun yanma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Özersay, “Bir önceki seçimde kullanılan karma oylardan 10 bin civarı yandı ve çöpe gitti. Karmada en az 23 aday işaretleyeceksiniz, işaretlediğiniz isimler arasında her ilçe için o ilçenin yarısı için ve 2 partiye dağıtarak işaretleyeceksiniz. Mühür de vurmayacaksınız ama bir ilçenin içerisinde örneğin Lefkoşa’da en az 8 işaretlediniz. Hem CTP’den hem UBP’den hem Halkın Partisi’nden işaretlediniz. Yanlışlıkla 9 ya da 7 işaretlediniz, oyunuz yandı. İşaretlerken yanlış işaretlediniz, başka bir kağıt vermiyorlar size öyle bir şansınız da yok. Bu yüzden karma oyun yanma ihtimali çok yüksek” dedi.

“Hükümetin uzun ömürlü olması için koalisyon kaçınılmazdır. İstikrar için istikrar tek başına olmaz Halkla olur” diyerek sözlerine devam eden Özersay “Tek başına hükümet en son 2009’da kuruldu ve 2010 yılından itibaren hayatın en ağır tirbülansını yaşadı ülke. İktidar tek başına değil, halkla başarılı olur. Bunu yaşayarak gördük. Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde mecliste toplandı, komiteler de kuruldu, komiteler de çalıştı, yasalar da tıkır tıkır geçti. Hem dörtlü koalisyonda hem ikili koalisyonda meclis 3 yıl boyunca tıkır tıkır çalışırken Halkın Partisi vardı” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Koalisyonu kuracak partilerin mecliste grubu olması olmazsa olmazdır artık. Bundan kastım şu 5 veya daha fazla milletvekiline sahip olmalı. İki ortağın da. Ortakların birinin varsa diğerinin yoksa son bir yıldır olduğu gibi 26’yı buluyorlar mı buluyorlar, güven oyu alıyorlar mı alıyorlar, hükümeti de kurabiliyorlar ama meclis çalışamıyor. Çünkü grubu olmayan ortak meclis komitesine temsilci gönderemediği için hükümet kanadı yasa geçiremiyor. Yasa yapamayan hükümet çıkıyor ortaya, meclis başkanı bile seçilemiyor” dedi.

Pazar gününden sonra Halkın Partisi’nin grubu bulunan bir parti olacağını görebiliyoruz diyen Kudret Özersay “Koalisyonu kim kuracaksa kursun Halkın Partisi koalisyonun diğer ortağı olacak. Siyasi istikrar bağlamında biz geçmişten bazı dersler çıkardık, en az dört beş yıl görevde olacak bir hükümet üzerinde duracağız. Çaba göstereceğiz. Ekonomik tedbirlerin hızlıca devreye girmesi için çalışacağız. Çünkü bu ülkede yapılacak çok şey var” dedi.

Seçimden sonra kurulacak hükümette UBP veya CTP olarak bir ayrımlarının olmadığını söyleyen Özersay “Hükümeti UBP kuracaksa Halkın Partisi’yle, CTP kuracaksa Halkın Partisi’yle ortak olacak. Bu açıdan oyun kurucu, hükümet kurucu pozisyonunda olacak Halkın Partisi. Bizim için önemli olan hükümeti kurmak değil yaşatmak ve yönetmektir” dedi.





