Harmancı: “Şüphesiz biz beraber Lefkoşa’yız ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Sekiz buçuk yıl boyunca her bir dakikamız, her bir saniyemiz Lefkoşa’yı daha iyiye daha güzele nasıl ulaştıracağımızı düşünmek ve planlamakla geçti. Bu yeni dönemde de Lefkoşa ekibimizle aynı aynı karar ve inançla güçlü ve adil bir Lefkoşa için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Harmancı, Lefkoşa ekibinden oluşan grupla birlikte Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaret etti. Harmancı daha sonra Lefkoşa Türk Belediyesi binasındaki personelle bir araya geldi, ardından Lefkoşa Surlariçi’nde vatandaşlarla buluştu.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaretinde eğitimcilere görev süresi boyunca gösterilen dayanışma ve iş birliği için teşekkür ederek, “Eğer bu olmasaydı sekiz buçuk yıl önce hatırlamak istemediğimiz noktalardan bugün farklı projeleri konuştuğumuz noktaya gelemezdik” dedi.

“‘Eğitim ayrımsız tüm çocukların en temel hakkı’ prensibiyle El Ele Kreşi’ni ve Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete açtık”

LTB’nin son dört yılda yaşanan her türlü ekonomik zorluğa rağmen çok ciddi iş ürettiğine işaret eden Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz bir devlet okulusunuz ve buraya her gün gelen çocuklardan, ülkedeki fakirleşmeyi gözlemleyip hissedebiliyorsunuz. Biz, buna cevap vermek zorundaydık ve verdik de. Çocukların önemli bir kısmı ilkokula, kreşe gidemeden başlıyordu. İlkokuldaki çocuklar ise tam gün eğitim olmadığı için öğleden sonraları çok büyük sıkıntılar yaşıyordu. LTB olarak ‘eğitim ayrımsız tüm çocukların en temel hakkı’ prensibiyle El Ele Kreşi’ni ve ardından da Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete açtık. Bu belediye Arabahmet’te 100 çocuğa ücretsiz etüt hizmeti veriyor. Bu çocuklar, orada çok mutlu çünkü müzik, bilim, matematik, kodlama eğitimi alabiliyorlar. Kadın Sığınma Evi ise, büyük gururla söz ettiğimiz bir adımımızdır çünkü ülkedeki tek Kadın Sığınma Evi sayesinde onlarca kadın ve çocukları yeni ve güvenli bir hayata başlamak için adım atabiliyor.”

Harmancı, sekiz buçuk yılda LTB’de iş yapılmadığını ileri sürenleri, sekiz buçuk yıl önce her yağmur yağdığında geçilmez olan cadde ve yollara bakmaya davet ederken, bunların yanında biri, son yirmi yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı olmak üzere beş yeni park yaptıklarını vurguladı.

“‘Birimiz tok, birimiz aç olmaz’ diyerek 6 yılı aşkın süredir 350 haneye günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı yanında gıda bankası anlayışıyla Paylaşım Bakkalı pilot projesini de Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde uyguladık” diye konuşan Harmancı, bu uygulamayla 773 aileye destek verdiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz dönemde 11 milyon euroluk bir AB projesi olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat projesini gerçekleştirdiklerini anımsatan LTB Başkanı, bu yatırım yapılmamış olsaydı, artık yetersiz kalan 1985 yılından kalma sistemle bölge bağlantılarını yapmalarının mümkün olamayacağını vurguladı, şimdi bu hat sayesinde, Hamitköy, Dumlupınar, Haspolat ve şehit çocuğu arsalarının sisteme bağlanabilecek duruma geldiğini vurguladı.

Sözlerini “Elbette ki daha iyi yollara ve kaldırımlara ihtiyacımız var” diye sürdüren Harmancı, şöyle devam etti: “Son sekiz buçuk yılda geriye dönük borç olarak 88 milyon TL ödedik. İşte arzuladığımız o daha iyi yollarla kaldırımlar orada. Maalesef geçmiş yılların çalınan, heba edilen yatırımlarıdır. 16 Ocak’ta yasamız değişiyor. 1995 yılından beri hane başına temizlik vergisi yılda 120 TL’dir. Bugün bu beş litre mazot eder. Bir çöp aracının her kapıya yılda 104 kez geldiği göz önüne alındığından bunun değişmesi gerektiği açıkça görülebilir. Açık yüreklilikle bu rakamların artacağını ortaya koymak durumundayız. Çünkü 26 Aralık’ta yüz yüze bakacağız. Ama bu bize bir güç verecek. Bu güç, ödenebilir finansmandır. Beş ana caddemizi bu şekilde geliştirip düzenleyeceğiz.”

Dünyada olduğu gibi bölgemiz ve ülkemizde de kıtlık tehlikesi bir gerçek olduğunun da altını çizen Mehmet Harmancı, buna cevap vermek adına önümüzdeki ocak ayında bir ihale açacaklarını ve bir milyon dolarlık bir sermayeyle 3 bin yüz dönümün, arıtılmış suyun kullanılmasıyla, tarıma kazandırılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Harmancı, “Terminal bölgesi bizler için çok önemli. Burayı özel sektörle birlikte ele alacak, Lefkoşa İmar Planı ve Lefkoşa Stratejik Planı’nda öngörüldüğü şekilde geliştireceğiz. Bunun karşılığında yeni bir terminalimiz, kültür-sanat sarayımız tamamlanacak, öğrencilerin bekleyebileceği bir amfitiyatro, belediye binası arkasında meydan, kütüphane ve kafe olacak” dedi ve konuşmasını şu sözlerle bağladı: “Sekiz buçuk yıl boyunca her bir dakikamız, her bir saniyemiz Lefkoşa’yı daha iyiye daha güzele nasıl ulaştıracağımızı düşünmek ve planlamakla geçti. Bu yeni dönemde de Lefkoşa ekibimizle aynı aynı karar ve inançla güçlü ve adil bir Lefkoşa için çalışmaya devam edeceğiz.”