Harmancı: “Şehirdeki büyüklerimiz için Yaşam Merkezi’ni açacağız”

Harmancı “Yıllardır şehirdeki büyüklerimizin evlerine götürdüğümüz ve ihtiyaçlarına göre genişlettiğimiz hizmetlerimizi yeni Yaşam Merkezi ile bir çatı altında topluyoruz. Merkezimizde büyüklerimiz sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanırken spor, sanat, üretim ve eğitim faaliyetlerine katılarak keyifli ve huzurlu zaman geçirecekler.”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, pandemi dönemi de dahil olmak üzere ortaya çıkan toplumsal zafiyetleri gidermek için özellikle toplum sağlığı ve sosyal mahrumiyetle mücadele alanında LTB’nin sorumluluklar aldığını ve önemli görevler üstlendiğini vurguladı.



Harmancı ve meclis üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa ekibi, bugün Sağlık Dernekleri Platformu’nu oluşturan derneklerin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.



Dernek temsilcileri toplantıda katılımcılık konusunda sivil toplum örgütlerinin seslerini siyasi otoriteye duyuramadıkları bir dönemden geçildiğine işaret ederek, yerel yönetimlerle sivil toplumun iş birliği yaptıkları ve seslerini duyurdukları tek alan olduğunu vurguladılar. Dernek temsilcileri, Başkan Harmancı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bugüne kadarki iş birliği, duyarlılığı ve taleplerini yerine getirmedeki çabaları için teşekkür ettiler.



LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Harmancı, sivil toplum ile belediyelerin iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmasının her daim toplumsal fayda yarattığına dikkat çekerek bu faydayı bir örnekle de açıkladı. Harmancı, daha önce yaptıkları görüşmede talep edilen bazı muafiyetlerin sadece sosyal yardım alan kişilerle sınırlı kalmayıp özel gereksinimli bireylerin de bu kapsama alınması için bir tüzük değişikliği yaptıklarını ve özel gereksinimli bireylerin yaklaşık 3 yıldır bu gruba dahil olduklarını anlattı.



“Dayanışma ve Eğitim Merkezi, yaşam boyu eğitim ve dayanışmanın merkezi oldu”

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Atıl bir binayı Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne dönüştürdük ve böylece hemen her gün ve her gece farklı toplantılar ve seminerlerle dolu dolu yaşayan bir mekan haline getirdik. Merkez bir yandan belediyenin sunduğu halka yönelik eğitim programları organize ederken, diğer yandan da sivil topluma çalışma ve toplantı mekanı sağlıyor.”



“Şehirdeki Büyüklerimizin Her Zaman Yanlarında Olmaya Devam Edeceğiz”

Yaşlı bakım hizmetlerinin önemli bir aşamaya getirildiğinin altını çizen Mehmet Harmancı, özellikle diyaliz hastalarının hastaneye taşınmasında belediyenin sorumluluk aldığını vurgulayarak bu servisin de genişletileceğini belirtti. Harmancı, pandemi sürecinde de özellikle şehirde büyüklerin ve risk altındaki grupların aşılara erişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde ve Merkez Lefkoşa’da aşı merkezleri oluşturduklarını söyledi.

Harmancı, evde bakım, düzenli şeker ve tansiyon ölçümleri, hastaneye ulaşım ve refakat hizmeti, kan alımı ve test sonuçları teslimi, kuaför, berber ve bakım hizmeti ile danışmanlık ve psikolojik destek hizmetlerinin sürdüğünü söyledi. Paylaşım Mutfağı’ndan yemek alanların büyük kısmının ihtiyaçlı veya kendi evinde yemek yapamayan şehrin büyüklerinden oluştuğuna dikkat çeken Harmancı, yemek dağıtımının kapısı çalınan büyüklerimiz için aynı zamanda da bir kontrol niteliğinde olduğunu kaydetti ve “yemek vermek için gidildiğinde üyemizin sağlığıyla da ilgileniliyor ve gerektiğinde hemşire gönderiliyor” dedi.



Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Yıllardır şehirdeki büyüklerimizin evlerine götürdüğümüz ve ihtiyaçlarına göre genişlettiğimiz hizmetlerimizi yeni Yaşam Merkezi ile bir çatı altında topluyoruz. Merkezimizde büyüklerimiz sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanırken spor, sanat, üretim ve eğitim faaliyetlerine katılarak keyifli ve huzurlu zaman geçirecekler.”