banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
8 0
13 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
31 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
20 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
24 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Harmancı, icraatlarından oluşan “"Şüphesiz Beraber Başardık" adlı çalışmayı paylaştı

banner476

banner825
Harmancı, icraatlarından oluşan “"Şüphesiz Beraber Başardık" adlı çalışmayı paylaştı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, son dört buçuk yıllık sürede yapmış olduğu icraatlardan oluşan çalışmayı online mecralarda paylaştı.
Harmancı’nın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, altyapı ve üstyapı, paylaşma ve dayanışma, kültür-sanat, spor ve dijitalleşme olmak üzere 5 başlıkta özetlenen hizmet ve icraatların basılı versiyonu da seçim kampanyalarının başlama günü olan bugünden itibaren Lefkoşalılara ulaştırılacak.
Açıklamada, çalışmanın önsözünde Mehmet Harmancı’nın şu sözlere yer verdiği belirtildi:
“8,5 yıl önce açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını, her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk, hep beraber. Lefkoşa’ya olan aşkımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle ve bu şehrin yarınlarına olan sorumluluğumuzla yürüdük. Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, bugün için yarından çalmadık, kimseye bu şehri ipotek etmedik. En dipten çıkarttık bu şehri... Halkla, emekçiyle... Her zorluğu yaşadık, çok beklediler; yılmadık, yıkılmadık. Dün olduğu gibi bugün de başımız dik, kalbimiz şehirle. Hep beraber açtığımız o bembeyaz sayfayı aşk, güven ve sorumlulukla doldurmaya devam edeceğiz. Şüphesiz biz beraber Lefkoşayız. Ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraberiz.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.