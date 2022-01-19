“Halkımızı hak ettiği noktaya taşıyacağız”



Yedikonuk’ta düzenlenen etkinlikte Demokrat Parti’ye (DP) katılımlar gerçekleşti. Büyükkonuk Belediyesi Belediye Meclis üyesi İsmail Sönmez de DP’ye katılanlar arasında yer aldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Partimize katılımlar artarak devam ediyor. Herkes çok iyi biliyor ki partimiz ilerliyor ve güçleniyor” dedi.

KKTC’yi ve KKTC halkını gerek siyaseten gerekse de ekonomik açıdan hak ettiği noktaya taşımanın DP’nin en önemli hedefleri arasında olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, “Bu sorumluluk ve hedef doğrultusunda, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailelerimiz doğrultusunda ülkemizi ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.



