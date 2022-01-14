UBP Milletvekili adayı Çavuş, çiftçinin, üreticinin, halkın sıkıntılarına çözümler üretecek proje çalışmalarında yer aldığını anımsatarak, sorunların çözümü yönünde mücadele etmeye kararlı olduğunu vurguladı

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, “Halk için mücadele etmeye kararlıyım.” dedi.

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde 8 yıllık başkanlık döneminde birçok projeye imza attığını söyleyen Çavuş, çiftçinin, üreticinin, halkın sıkıntılarına çözümler üretecek proje çalışmalarında yer aldığını anımsatarak, sorunların çözümü yönünde mücadele etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Çavuş, bir TV kanalında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Üretimde verimliliğin artırılması ve istihdam olanaklarının sağlanması için önemli olan yasaların düzenlenerek bir an önce geçmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuş, Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin artık hayat bulması gerektiğini kaydetti.

Üretimde ve ülkede istikrar için artık Çiftçi Kayıt Sistemi’nin de oluşturulması gerektiğini söyleyen Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak yaptıkları tespitler ve çözüm önerilerinin defalarca hükümet edenlere aktarıldığını fakat önerilerinin çok az bir bölümünün çözüme ulaşmasından dolayı artık Meclis’te kendi seslerinin olmasına karar verdiklerini belirtti.

“SORUNLARA BÜTÜNSEL BAKARAK ÇÖZÜM ÜRETİLMEDİ…”

Sorunların bütünsel olarak düşünülmesi ve ona göre çözüm üretilmesinin önemine dikkat çeken Çavuş, sıkıntılara planlı, stratejik ve kararlı şekilde çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.