banner762
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
8 0
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
71 0
 
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
16 0
Ekonomik karamsarlık büyüyor
Ekonomik karamsarlık büyüyor
32 0
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
6 0
Cinayete 32 yıl hapis
Cinayete 32 yıl hapis
82 0
“Pandemi geriliyor”
“Pandemi geriliyor”
130 0

Güzelyurt'ta tüm sandıklara göre oy dağılımı

banner714
Güzelyurt'ta tüm sandıklara göre oy dağılımı
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Güzelyurt  ilçesinde 55 sandığın tamamı açıldı.

Katılımın yüzde 60.45 olduğu ilçede 9 bin 93 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı  397 bin 294 oldu..

 Mühürler baz alındığında UBP 2, CTP 1 milletvekili çıkarıyor. Partilerin çıkardığı kesin milletvekili sayıları karma oyların eklenmesiyle netleşecek.

YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Güzelyurt’ta partilerin oy oranları şu şekilde:
 

UBP:% 40.19

CTP: %32.05

DP: % 7.32

TKP: % 1.49

BY: % 1.89

YDP: % 6.39

HP:% 6.46

TDP: %4.21
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.