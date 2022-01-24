Güzelyurt'ta tüm sandıklara göre oy dağılımı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Güzelyurt ilçesinde 55 sandığın tamamı açıldı.



Katılımın yüzde 60.45 olduğu ilçede 9 bin 93 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 397 bin 294 oldu..



Mühürler baz alındığında UBP 2, CTP 1 milletvekili çıkarıyor. Partilerin çıkardığı kesin milletvekili sayıları karma oyların eklenmesiyle netleşecek.



YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Güzelyurt’ta partilerin oy oranları şu şekilde:





UBP:% 40.19



CTP: %32.05



DP: % 7.32



TKP: % 1.49



BY: % 1.89



YDP: % 6.39



HP:% 6.46



TDP: %4.21