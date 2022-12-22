“Güzelyurt’ta değişim zamanı geldi”

Kıb-Tek Güzelyurt Şubesi’ni ziyaret eden CTP Güzelyurt Belediyesi meclis üyesi adayları ile konuşan çalışanlar, Özçınar’ın hizmetlerinden memnun olmadıklarını belirterek değişim zamanının geldiğini ifade ettiler

Niyazi ERGÜLEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis üyesi adayları Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Şubesi’ni ziyaret etti, bölge milletvekili Armağan Candan da bulundu.

Belediyenin 48 milyon borcunun var olduğunu ve bu borcun 120 ay yapılandırıldığı Kıb-Tek Güzelyurt Şubesi çalışanlarınca dile getirilirken, buna rağmen belediye Kıb-Tek’e ödeme yapılmadığı açıklandı.

CTP yetkilileri yaptıkları konuşmalarda, Mahmut Özçınar’ın miadını doldurduğunu ifade ederek geleceğe dönük bir vizyonu bulunmadığını söylediler. Güzelyurt’u ülkede bir marka haline gelen CTP’lİ belediyelerin, Osman Bican şahsında ileri taşıyacağını belirterek çalışanlar dan destek istediler. Elektrik Kurumu çalışanlarından söz alanlar Özçınar’ın hizmetlerinden memnun olmadıklarını belirterek değişim zamanının geldiğini söylediler.



