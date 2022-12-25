banner875
banner885
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
9 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
25 0
 
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
39 0
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
17 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
8 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
18 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
15 0
banner878

Güzelyurt Belediye Başkanlığı’nı 7. Kez Mahmut Özçınar kazandı

banner825
Güzelyurt Belediye Başkanlığı’nı 7. Kez Mahmut Özçınar kazandı
Güzelyurt Belediye Başkanlığı’nı 7.kez kazanan Mahmut Özçınar, vatandaşın kendilerini taçlandırmasının özel ve güzel olduğunu söyledi.
Seçim sonuçlarını BRT’de değerlendiren Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 7 dönem kazanabilmenin önemine değinerek, vatandaşlara teşekkür etti.
Bunun bir ekip işi olduğuna işaret eden Özçınar, tüm ekibine teşekkür etti.
Güzelyurt’un hak ettiği hizmetin daha iyisini yapmaya çalışacaklarına işaret eden Özçınar, “Bizler herkesin belediye başkanıyız ve Güzelyurt halkının tümüne hizmet verme aşkıyla çalışacağım. Bu kente vaat ettiklerimi sırasıyla yapmaya devam edeceğim” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.