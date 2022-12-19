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Güngördü'nün destekçileri Güngördü’nün yanında oldukları mesajını verdi

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Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü’nün destekçileri, seçim ofisinde buluşarak Güngördü’nün yanında oldukları mesajını verdi

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Güngördü'nün destekçileri Güngördü’nün yanında oldukları mesajını verdi
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Çok sayıda seven ve destekleyen kişinin yanında, Güngördü’ye destek bildiren Ulusal Birlik Partililer, UBP Girne milletvekilleri Özdemir Berova ve Hasan Küçük, Girne Belediyesi meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları da Girne’de seçim ofisinin önünde bir araya geldi. Güngördü, toplanan kalabalığa hitaben bir de konuşma gerçekleştirdi. Kentin sorunları bildiklerini ve tecrübeleriyle bu yeni dönemde eksik kalan tüm işleri tamamlayarak yeni projelere imza atacaklarının müjdesini veren Güngördü, trafik sorunuyla ilgili doğu çevre yolunu mutlaka yapılması için hükümete baskı yapılacağını ve gündeme alınması için mücadele edeceklerini belirtti. Devletten kiralamış oldukları orman arazilerinde başlattıkları doğa parkı, yürüyüş ve rekreasyon alanlarının mutlaka kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Güngördü, yeni dönemde diğer araziler için de hazırlanan projelerle Girne’nin nefes alacağını dile getirdi.”
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