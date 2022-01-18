“Güney’e bağımlı hale getirdiler”

CTP lideri Erhürman, turistlerin yüzde 90’ının Larnaka’ya inerek kuzeye geçtiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyanların Güney’de iş aradığını, elektriğin de Güney’den alındığını belirtti ve tüm bu unsurlarda Güney’e bağlanıldığını kaydetti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının daha fazla yoksullaştırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin alım güçleri arasındaki farkın her geçen gün açıldığını kaydeden Erhürman, halkın fakirleşmesine sessiz kalanların gitmesine sadece bir hafta kaldığını ifade etti.

Erhürman, Mağusa’daki temasları çerçevesinde Maraş bölgesinde halkla bir araya geldi.

Halkın içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin konuşma yapan Erhürman, turistlerin yüzde 90’ının Larnaka Havalimanı’na inerek kuzeye geçtiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyanların Güney’de iş aradığını, elektriğin ise Güney’den alındığını belirtti ve tüm bu unsurlarda Güney’e bağlanıldığını kaydetti.

“Eşitlik nerede?” sorusunu soran Erhürman, “Egemen eşitlik diyenler, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasındaki eşitliği bozdu. Biz bu memlekette Kıbrıs Türk ekonomisiyle Kıbrıs Rum ekonomisini dengelemeye çalışırken onlar bütün uygulamalarıyla sürekli bizi aşağıya çektiler” ifadelerini kullandı.

CTP lideri Tufan Erhürman, son 3 yılda UBP’nin büyük ortak olduğu hükümetlerin kurulduğunu anımsatırken, yurttaşlar pandemi ve ekonomik krizle mücadele halindeyken, hükümet koltuğunda oturanların kurultay gündemiyle meşgul olduklarını söyledi.

Ülkede yaşayan Türkiye kökenli insanların CTP döneminde sigortalı olması için yasa çıkartıldığını ve bu sayede bu yurttaşların emeklilik hakkı kazandığını dile getiren Erhürman, “Biz insan hakkını tescil ettik” dedi.

23 Ocak seçimlerinden sonra hayata geçirecekleri uygulamalardan da bahseden Genel Başkan Tufan Erhürman, asgari ücretin tamamen vergiden arındırılacağını belirtti.

“Ülkede para yok” diyenlere yanıt veren Erhürman, vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini ve bu sayede kaynak yaratılacağını açıkladı.

Bu memlekete ve bu ülkenin insanına sahip çıkacaklarına vurgu yapan Erhürman, “23 Ocak’tan sonra bir hafta içinde Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olduğu CTP hükümeti kuruluyor. Buraya kadar, CTP geliyor” şeklinde konuştu.



