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“Güçlü şekilde geliyoruz”

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DP Başkanı Fikri Ataoğlu, DP ateşinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi ve “24 Ocak sabahı hep birlikte daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi

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“Güçlü şekilde geliyoruz”
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “24 Ocak sabahı hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Buna inancım tam. Güçlü şekilde geliyoruz” dedi.
Acapulco Otel’de düzenlenen DP’ye katılım törenine DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve parti yetkilileri katıldı.
Ataoğlu, yeni üyelerin DP’ye hayırlı olmasını diledi. DP ateşinin, her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Fikri Ataoğlu şunları ekledi: 
“Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda inşallah 24 Ocak sabahı hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Buna inancım tam. Biz bu yola halkımızla birlik ve beraberlik içinde çıktık. Bu güne kadar ne yaptıysak halkımız için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz halkımız için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe, halkımız bize daha çok sahip çıkıyor…” 

 
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