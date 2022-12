“Güçlü bir Lefkoşa için yatırımlara devam edeceğiz”

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Harmancı, “sekiz buçuk yıl boyunca her bir dakikamız ve her bir saniyemiz bu şehri nasıl daha iyiye ulaştırabiliriz diye düşünmekle geçti” dedi



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekip okul ziyaretlerine 20 Temmuz Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Suat Günsel İlkokulu ve Meral Vedat Ertüngü Lisesi ile devam etti.

Ziyaretlerinde sekiz buçuk yıl boyunca Lefkoşa için yapılanları özetleyen Harmancı, yağmur suyu drenaj sistemleriyle yılların sorunlu noktalarına kalıcı çözümler ürettiklerini, yağmurlara karşı dayanıklı ve sağlam bir Lefkoşa yarattıklarını söyledi. Yaklaşık 9 milyon TL yatırım ile 4.700 metrelik drenaj sistemi çalışması yaptıklarını dile getiren Harmancı, Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen bölge, Başbakanlık kavşağı, Girne Kapısı ve caddesi ile Okullar yolu dahil pek çok noktada yapılan çalışmalar sayesinde sorunların çözüldüğünü dile getirdi. Şht. Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddelerinin ilk dönem yapılan dönüşüne de dikkat çeken Harmancı, önümüzdeki dönemde de güçlü ve sağlam bir Lefkoşa için yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Altyapı çalışmalarını örneklerle anlatan Harmancı, Lefkoşa’da tüm şebekenin bağlandığı Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hat’tı ilk kez 1985 yılında yapıldığını anımsatarak “bugün, LTB sınırları içinde nüfus o tarihteki nüfusun 7 katına çıkmış durumda. Lefkoşa’nın yarınlarını bugünden kurtaracak en büyük projeyi, 13 kilometrelik Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hat’tını, tamamladık. Bu hat yenilenmedikçe, Hamitköy, Haspolat, Dumlupınar gibi sorunlu yerlerimizi ana hatta bağlayamıyorduk. Şimdi önümüzdeki dönemde bu sorunlu yerlerin de sisteme bağlanabilmesinin önünü açtık.” dedi.

Yaşadığımız dönemde toplumda çok ciddi bir fakirleşme olduğuna da dikkat çeken Harmancı, sosyo-ekonomik olarak daha dezavantajlı bölgelerdeki çocukların kreşe ve okul sonrası etüde gidemediklerine işaret ederek “Atıl bir binayı kullanışlı bir kreş binasına dönüştürerek El Ele Kreşi’ni açtık. Bu şehirde yaşayan her çocuğun tüm haklara eşit erişim şansına sahip olmalı diyerek Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde etüt hizmeti vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde de daha fazla çocuğa kreş olanağı sumak için özel sektördeki kreşlerle anlaşma yapıp belediye bursu ile daha fazla çocuğumuzu kreşe ulaştıracağız.” diye konuştu.

Harmancı konuşmasını şu sözlerle bağladı: “Sekiz buçuk yıl boyunca her bir dakikamız ve her bir saniyemiz ‘bu şehirde daha iyiye nasıl ulaşabiliriz’i düşünmekle geçti. O yüzden önümüzdeki dönemde Lefkoşa ekibimizle, aynı karar ve inançla güçlü ve adil bir Lefkoşa için çalışmaya devam edeceğiz”