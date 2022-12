UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) “Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi 2022” açıklandı.“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”, “18 belde 18 ilke”, “Hizmette yerel, anlayışta evrensel” sloganıyla hazırlanan bildirgenin basın toplantısında, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve belediye başkan adayları eşlik etti.Lefkoşa Grand Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri ve partililer de katıldı.Geçmiş dönemde UBP’nin ülkeye kazandırdığı projelerin gösterildiği basın toplantısında ilk sözü alan Hasipoğlu, UBP olarak 18 bölgede ortaya koydukları ilkelerle, güçlü belediyeler yaratıp, halka hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, yerel seçimlerin demokratik bir şekilde geçmesini diledi.Ulusal Birlik Partisi 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.İşte UBP'nin 18 ilkesi:Sorumluluk alanına giren her konuda “önce insan” diyen, insanca yaşamı en temel hak sayan odağına insanı koyan bir belediyecilik anlayışı.Gelir gider dengesini iyi kurmuş, gelirlerini tahsil etme oranını maksimum seviyeye yükseltmiş, çalışanlara haklarını verebilen, kentin ihtiyaç duyduğu yatırımlar için gerekli iç kaynaklara sahip, kurduğu iyi ilişkiler ve hazırladığı vizyoner projelerle dış finansman kaynaklarına erişebilen bir belediyecilik anlayışı.Sürdürülebilir çevre politikaları uygulayan, çevreye yönelik tüm tehditlere karşı denetim mekanizmalarını çalıştıran, katı atık, hava kirliliği, gürültü kirliliği gibi çevresel tehditlere karşı önlem alan, çevre sağlığını ve doğayı koruyan bir belediyecilik anlayışı.Kentin, halkın ve çalışanların ortak çıkarlarını, kamu yararını ve verimliliği gözeterek koruyan, adil, eşitlikçi, emeğe saygılı, hizmet alanın da hizmet verenin de mutlu olduğu, çalışma barışını tesis etmiş bir belediyecilik anlayışı.Hayata geçirilen reform ve yenilenen yasalarla imar yetkisini eline alan, kentlerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap veren sürdürülebilir projeleri, ortak akılla üreten, hem kentlerimizin özgün yapılarını koruyan hem de kalkınmanın önünü açan yaklaşıma sahip belediyecilik anlayışı.Su, kanalizasyon, aydınlatma, temizlik, ulaşım ve atık yönetimi gibi konularda altyapısını güçlendiren, yatırım ve çalıştırma maliyetleri sürdürülebilir yeni projeleri hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı.Kent yaşamının vazgeçilmez unsuru olan ulaşım sorunlarını ortadan kaldıran, güvenli yollarıyla, standartlara uygun engelsiz kaldırımlarıyla, kaliteli, konforlu ve istikrarlı toplu taşıma hizmetleri ile halkın ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyecilik anlayışı.İnsanları aktif yaşama teşvik eden, spor kompleksleri, parkları, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile kent halkına sağlıklı ve aktif yaşam olanakları sunan bir belediyecilik anlayışı.“Akıllı şehircilik” anlayışına geçmiş, kaynaklarını daha verimli kullanan, yerel halka hızlı ve güvenli hizmet götüren, iş gücü, üretim ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlatan uygulamaları hayata geçiren, tüm hizmet alanlarında güncel teknolojik gelişmelere dayalı dijital altyapısını geliştiren, kentlerdeki yaşam kalitesini yükselten, çağı yakalayan evrensel bir belediyecilik anlayışı.Beldelerde yaşayan tüm gençlerin kendi topraklarına yerleşmesi ve çalışmasına olanak sağlayan projeleri destekleyen, üreten ve hayata geçiren, sosyo-ekonomik gerçekleri de gözeterek gençlere sosyal konut projeleriyle kolay ve uygun fiyatlı konut sağlayan, kırsalda gelir düzeyi düşük insanların karşılaması her geçen gün daha zorlaşan konut maliyetlerini azaltmaya yönelik adımlar atan bir belediyecilik anlayışı.Beldelerde yaşayan özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını zorlaştıran değil, kolaylaştıran, hizmete erişimlerini beklemeden, hizmeti onların ayağına götüren, yaşlı, hasta ve engelli bakım hizmetleri için özel yetiştirilmiş insan gücü kullanan, onların sosyal yaşama ve kent yaşamına katılımına destek veren bir belediyecilik anlayışı.Sivil Toplum kuruluşlarını paydaş olarak gören, daha iyi çalışma koşullarına sahip olabilmeleri ve üretkenliklerini artırabilmeleri için destek veren ve onları karar alma mekanizmalarının içinde tutan bir belediyecilik anlayışı.Kentin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yeni projelerin üretilmesi aşamalarında “katılımcı belediyeciliği” benimseyen, halkı ve sivil toplum kuruluşlarını karar alma süreçlerine dahil eden, kararlarını ortak akılla üreten, toplumun talep ve isteklerini dinleyen, anlayan ve kendini topluma iyi anlatan, toplumla iletişim köprüleri kuran, toplumun hassasiyetlerine duyarlı bir belediyecilik anlayışı.Beldelerde yaşayan her bireyin ırk, dil, din, cinsiyet, renk, köken, parti farkı gözetmeksizin belediyecilik hizmetlerinden eşit oranda faydalanmasının önünü açan, dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulayan bir belediyecilik anlayışı.Gençlerin sosyal, eğitsel ve kültürel gelişimine katkı koyan, onları kentin geleceği sayan, Gençlik Meclisleri ile onları karar alma süreçlerine dahil eden, kentin ve ülkenin geleceği olan gençlerin önünü açacak projeleri hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı.Tüm canlıların yaşam hakkı olduğu bilinciyle hareket eden, canlıları koruyan, evrensel hayvan hakları bildirilerine uygun politikalar ortaya koyan, sokak hayvanları için çağdaş standartlarda barınaklar oluşturan ve onların sahiplendirilmesini özendiren, doğal hayatın korunması ve bio-çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması için projeler üreten bir belediyecilik anlayışı.Yerel yönetimlerde kadının söz ve yetki sahibi olmasının ve sosyal yaşama katılımının önünü açan, kadına yönelik şiddete karşı eylem planlarını hazırda tutan, ekonomik hayata dahil olamayan kadınların; üretken hale gelebilmeleri, becerilerini geliştirebilmeleri, meslek edinebilmeleri, güçlenebilmeleri ve ekonomik hayata katılabilmeleri için çalışan, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikalar uygulayan bir belediyecilik anlayışı.Sınırları dahilinde yaşayan insanların sosyal yaşamlarını geliştirebilmelerine katkı sağlamak için, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler planlayan, festivaller, şölenler, konserler, tiyatrolar düzenleyen, halkın sanatsal gelişimini sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim sunan, müzeleri, kütüphaneleri, kültürel etkinlik yapılabilecek merkezleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları ve ören yerleriyle insanların tüm sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek, kültürü, sanatı, sporu odağına koymuş bir belediyecilik anlayışı.UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, belediyeler reformuna verdikleri önemi ve ilkelerini açıkladıklarını ifade ederek, güçlü bir gelecek yaratmak, eksik projeleri tamamlamak ve ülkeyi bugünden daha iyiye taşımak için yola çıktıklarını söyledi.“Hükümetin adayları” ile yola çıktıklarını ve 25 Aralık Pazar günü seçime gideceklerini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle ülkeyi ileriye taşıyacaklarını belirtti.Üstel, geleceğe yönelik yapacakları ekonomik, altyapı, sosyal konut, teknoloji yatırımları ile gençlere yönelik atılacak adımları anlatarak, ülkede yapılan destekler, hayat pahalılığı, asgari ücret ve diğer çalışmalarla ekonomide pandemi öncesini yakaladıklarını kaydetti.Üstel, hayat pahalılığının Aralık ayı sonunda da maaşlara yansıtılacağını, asgari ücret ile ilgili gereken adımların atılacağını ifade ederek, hükümet olarak vaatte bulunmadıklarını, hep yapacaklarını söylediklerini dile getirdi, amaçlarının güçlü bir yapı oluşturmak ve halka refah bir ortam sunmak olduğunu kaydetti.