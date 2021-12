UBP, milletvekili adayları, Girne’de yapılan etkinlikle tanıtıldı. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, partililere hitaben “Ben sizin gözlerinizde tek başına iktidarı görüyorum” dedi



Ulusal Birlik Partisi (UBP), milletvekili adayları, Girne’de önceki gün düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Girne Acapulco Otel’de partililerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, şölende yaptığı konuşmada, hem parti tabanına hem de vatandaşlara mesajlar verdi.

Her yerde, her bölgede karşılaştıkları muhteşem kalabalığın ve coşkunun Girne’de daha da arttığına vurgu yapan Sucuoğlu, UBP’nin “tek başına iktidara yürüdüğünü” artık herkesin kabul etmeye başladığını söyledi.

Sucuoğlu “Ben sizin gözlerinizde tek başına iktidarı görüyorum... Ben sizin yüreğinizden tek başına iktidarın geçtiğini görüyorum. Hiç merak etmeyin gözlerinizden okunan da, kalplerinizden geçen de hiç uzak değil... Artık belli...Olacak” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ülkenin ekonomik açıdan yine çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, UBP’nin böylesi kritik süreçlerde hükümette ve iktidarda olmasının KKTC halkı için en büyük şans olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu “Yaşanan tüm zorluklara rağmen halkımızı işsiz, aşsız, maaşsız, aşısız, ülkeyi sağlıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü bu ülkede herkes biliyor ki iktidarda UBP varsa sorunların çözümü de var. İktidar bizim işimiz, UBP’nin işi... İstikrarı sağlamak da, yatırımlar yapmak da UBP’nin işi” ifadelerini kullandı.

“Muhalefetin hayatları boyunca yarım yamalak birkaç kez iktidara geldiklerini ama halkı maaşsız bıraktıklarını, zoru gördüklerinde de bırakıp kaçtıklarını” söyleyen Sucuoğlu, “Biz onlara benzemeyiz. Anavatan Türkiyemiz, bizim için para pul değildir. Türkiye canımızdır. Türk halkı ile tarihten gelen kopmaz bağlarımızın devamını sağlamak, bizler için bu ülkede, siyasi duruştan öte bir yaşam biçimidir, paha biçilmez bir değerdir. Bizim UBP olarak olmazsa olmaz iki noktamız var. Biri, kuruluşunda büyük emeğimiz olan KKTC, diğeri de Anavatan Türkiye olan bağlılık ve sevgimiz... Bu dün de böyleydi, bugünde böyledir ve yarın da böyle olacak” dedi.

Ekonomide, ülke yönetiminde, kalkınmada, istikrara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek seçimde UBP’nin tek başına iktidarıyla ülkede her sektörün arzuladığı istikrarın sağlanacağını söyledi.