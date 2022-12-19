“Gönyeli çekim merkezi olmaya devam edecek”

Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Benli, Gönyeli’yi köyden kente dönüştürdüklerini, aynı vizyon ve heyecanla büyük projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi



Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli, Gönyeli esnafını ziyaret etti. Gönyeli esnafıyla görüş alışverişinde bulunan Ahmet Benli, yerel hizmetler konusunda esnaftan takdir topladı. Bölge esnafı, belediye hizmetlerinden memnun olduğunu ve aynı şekilde devam etmesini dilediklerini vurgularken, Ahmet Benli ve ekibine güvenlerinin tam olduğu belirtildi. Ülke genelinde tam bir belediyecilik örneği sergileyen Ahmet Y. Benli’ye Gönyeli halkının ilgisi yüksekti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli, Gönyeli’yi köyden kente dönüştürdüklerini, aynı vizyon ve heyecanla büyük projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



