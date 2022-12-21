Girne Belediye personeli ve Belpaz çalışanlarının 13’ncü maaş ve ek mesaileri ödendi

Hiçbir devlet katkısı alınmadan belediyenin öz kaynaklarından Belediye personelinin 13. maaşları, iki aylık ek mesaileri, Belpaz Şirketi çalışanlarının brüt maaşları üzerinden 13. maaş ödemeleri ve Belpaz çalışanlarının ek mesaileri bugün ödendi.

Belediye bünyesinde 267 personel ve Belpaz şirketinde 273 çalışan bulunuyor.

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, "Göreve geldiğimiz günden günümüze kadar çalışanlarımızın maaş ve özlük hakları eksiksiz olarak verilmiştir. Bugün de tüm çalışanlarımızın 13. maaşları ve iki aylık ek mesailerini, devlet katkısı almadan öz kaynaklarımızdan ödemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Belpaz çalışanlarının 13. maaşlarını da brüt maaş üzerinden ödedik. Bu kentin her noktasında, gece gündüz demeden çalışan emekçi arkadaşlarımın ve ailelerinin yeni yılını da bu vesile ile şimdiden kutluyorum” dedi.

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, seçim ziyaretleri çerçevesinde Türk Ocağı Spor Kulübü’nün kuzey batısındaki Şefik Amerikalı Sokak ve Şht. Necati Gürkaya Sokak’ta yaşayan vatandaşlar ve Barış Apartmanı sakinlerinin davetine katıldı.

Bölge ile ilgili sorunları dinleyen Güngördü, çalışmaları ile ilgili bölge sakinlerini bilgilendirip, yeni projelerinden bahsetti.